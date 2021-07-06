06 Temmuz 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yeni transferi Serdar Dursun basın toplantısında açıklamalarda bulundu!

Serdar Dursun: Türkiye'den başka teklifler de aldım
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 06.07.2021 Giriş Tarihi: 06.07.2021

Fenerbahçe'nin yeni transferi Serdar Dursun, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 29 yaşındaki forvet başka teklif alıp almadığı sorusuna, "Türkiye'den başka teklifler de oldu. Türkiye'ye başta çok sıcak bakmıyordum ama Fenerbahçe olunca fikirleriniz değişiyor" cevabını verdi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe'nin yeni transferi Serdar Dursun, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Serdar Dursun'un açıklamalarından satır başları;

Fenerbahçe'de oynamak uzun yıllardır beklediğim bir şeydi. Çok büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. İnşallah her şey iyi geçer.

Ben buraya yedek oturmak için gelmedim. Fenerbahçe'de oynamayı uzun yıllardır bekliyorum.

Oyuncu profili olarak uzun boyuma rağmen teknik bir oyuncuyum. Sağ ve sol ayağım bitiricilikte iyidir. Oyun kurma özelliğim de vardır. Enteresan gollerim de oluyor. Mücadeleci bir yapım vardır. Pres yaparım. Ben buraya oynamak için geldim.

Fenerbahçe'nin kale arkasında çok maç izlemiştim. Çok büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. F.Bahçe'de son dönemlerde bir forvet sıkıntısı yaşanıyor. Ben de inşallah gollerimi bu sene de atmak istiyorum

TRANSFER AÇIKLAMASI

Transfer süreci benim için çok heyecanlı geçti. Çok iyi liglerden teklif aldım, neredeyse her yerden. Türkiye'den başka teklifler de oldu. Türkiye'ye başta çok sıcak bakmıyordum ama Fenerbahçe olunca fikirleriniz değişiyor.

Mesut Özil, tarihin en iyi 10 numaralarından biri.

Serdar Dursun'dan flaş sözler!

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