Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe'nin Şehmus Hazer'le ilgili yaptığı açıklamaya cevap verdi. Fenerbahçeli yönetici Sertaç Komsuoğlu, siyah beyazlı takımın basketbolcusu Şehmus Hazer'le transfer görüşmesi gerçekleştirmişti. Beşiktaş'tan, bu iki konuyla ilgili flaş bir yanıt geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Fenerbahçe Kulübü, basketboldan sorumlu yönetici Sertaç Komsuoğlu ile Beşiktaş'tan kadrolarına katmak istedikleri Şehmus Hazer'in bir restoranda yemek yerken çıkan görüntülerine dair açıklama yaptı.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; Şehmus Hazer ile resmi olarak ilgilenildiği ve Beşiktaş ile görüşmelerin devam ettiği belirtilirken, söz konusu fotoğraftaki ortamın planlı bir organizasyon olmadığı ve siyah-beyazlı futbolcular da dahil olmak üzere spor dünyasından birçok ismin aynı gece belirtilen restoranda olduğu ifade edildi.

BEŞİKTAŞ'TAN YALANLAMA!



Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, "05.07.2021 tarihinde sporcumuz Şehmus Hazer ve menajerinin Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticileri ile yapmış olduğu görüşme fotoğraflarının sosyal medyada yayınlanmasının ardından Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yapmış olduğu açıklamaya cevap hakkımız doğmuştur.



Bilinmelidir ki Şehmus Hazer, Beşiktaş Icrypex takımımızın kontratlı sporcusudur. Sporcumuz veya menajeri, Beşiktaş Jimnastik Kulübü yönetiminin izni olmadan gelebilecek transfer teklifleri doğrultusunda görüşme yapamaz.



Fenerbahçe Spor Kulübü, sporcunun transferi için resmi olarak kulübümüze başvurmuş ve önerdikleri rakam reddedilmiştir. Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, Basketboldan sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Umut Şenol ile transfer görüşmelerinin devam ettiği şeklinde kamuoyunda bir algı yaratılmaya çalışılmıştır. Müsaade alınarak yapılan bir görüşmeymiş gibi yaratılmaya çalışılan bu algı gerçek dışıdır.



Sporcumuza, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün teklif ettiği rakamdan daha üst rakamlarla başka kulüplerden de teklifler gelmiş olup, sporcumuzun transferi için istediğimiz ücret Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticilerine bildirilmiştir.



Kulübümüz hiçbir kulüp ile resmi olarak anlaşmaya varmadığı için Şehmus Hazer'in de herhangi bir kulüple transfer görüşmesi gerçekleştirmesi mümkün değildir. Etik olarak spor ahlakına aykırı olup Basketbol Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Umut Şenol'un bilgisi dahilinde olmadan gerçekleşen bu buluşmayı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ