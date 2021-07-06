06 Temmuz 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına devam etti!

F.Bahçe yeni sezon hazırlıklarına devam etti!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 06.07.2021

Fenerbahçe, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, çift kale maçlarla sona erdi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan sarı-lacivertliler, günün ikinci idmanını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti.

Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, çift kale maçlarla sona erdi.

Fenerbahçe, 7 Temmuz Salı günü yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

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