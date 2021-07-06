Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yeni transferi Serdar Dursun basın toplantısında konuştu!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Serdar Dursun, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 29 yaşındaki forvet, "Fenerbahçe'de oynamak uzun yıllardır beklediğim bir şeydi. Çok büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. İnşallah her şey iyi geçer" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

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