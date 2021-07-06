Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de flaş gelişme! Nabil Dirar Topuk Yaylası'ndaki antrenmana katılmadı

Fenerbahçe yeni sezonun hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde yaptığı antrenmanlarla sürdürüyor. Kanarya'nın yeni hocası Vitor Pereira yönetiminde devam eden çalışmalara, Nabil Dirar katılmadı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde yaptığı sabah antrenmanıyla sürdürdü.

Teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idmanda, milli takımlarda bulunan oyuncular ve ağrıları devam eden Nabil Dirar yer almadı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, birebir çift minyatür kalede yapılan savunma ve hücum çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı ikinci idmanla devam edecek.

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