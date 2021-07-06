Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Öznur Kablo Amanda Zahui B. ile anlaşmaya vardı
Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, WNBA’de Los Angeles Sparks forması giyen İsveçli Milli oyuncu Amanda Zahui B. ile anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, WNBA'de Los Angeles Sparks forması giyen İsveçli Milli oyuncu Amanda Zahui B. ile anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Amanda Zahui B.'ye hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kulübün resmi hesabından yapılan açıklama şu şekilde;
"WNBA'de Los Angeles Sparks forması giyen İsveçli Milli oyuncu Amanda Zahui B. Fenerbahçe Öznur Kablo'da!"
WNBA'de Los Angeles Sparks forması giyen İsveçli Milli oyuncu Amanda Zahui B. Fenerbahçe Öznur Kablo'da! ✍️— Fenerbahçe Öznur Kablo 🏆 (@fbkadinbasket) July 6, 2021
Ailemize hoş geldin @AmandaZahuiB! 💛💙
👉 https://t.co/ToDY7savMv pic.twitter.com/uhrGfoLBdb
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