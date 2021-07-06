06 Temmuz 2021, Salı

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Öznur Kablo Amanda Zahui B. ile anlaşmaya vardı

Fenerbahçe Öznur Kablo transferi duyurdu!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 06.07.2021

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, WNBA’de Los Angeles Sparks forması giyen İsveçli Milli oyuncu Amanda Zahui B. ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, WNBA'de Los Angeles Sparks forması giyen İsveçli Milli oyuncu Amanda Zahui B. ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Amanda Zahui B.'ye hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kulübün resmi hesabından yapılan açıklama şu şekilde;

"WNBA'de Los Angeles Sparks forması giyen İsveçli Milli oyuncu Amanda Zahui B. Fenerbahçe Öznur Kablo'da!"

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