04 Temmuz 2021, Pazar

FUTBOL

Başakşehir U19 0-6 Fenerbahçe U19 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

F.Bahçe U19 Başakşehir U19'u farklı geçti! Golleri izleyin
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 04.07.2021 Giriş Tarihi: 04.07.2021

Süper Lig U19 Gelişim Ligi çeyrek final maçında Fenerbahçe, Başakşehir'i Fatih Yiğit Şanlıtürk (2), Bora Aydınlık Kaan Öztürk ve Arda Güler'in (2) attığı gollerle 6-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Süper Lig U19 Gelişim Ligi çeyrek final maçında Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya geldi. A Spor ekranlarından naklen yayınlanan mücadelede sarı-lacivertliler, rakibini 1 ve 36. dakikalarda Fatih Yiğit Şanlıtürk, 16. dakikada Bora Aydınlık, 45. dakikada Kaan Öztürk ve 81 ve 90+1. (p) dakikalarda Arda Güler'in attığı gollerle 6-0 yenerek yarı finale yükseldi.

MAÇIN GOLLERİ

GOL | Başakşehir U19 0-1 Fenerbahçe U19 Başakşehir U19 0-1 Fenerbahçe U19
GOL | Başakşehir U19 0-2 Fenerbahçe U19
GOL | Başakşehir U19 0-3 Fenerbahçe U19
GOL | Başakşehir U19 0-4 Fenerbahçe U19
GOL | Başakşehir U19 0-5 Fenerbahçe U19
GOL | Başakşehir U19 0-6 Fenerbahçe U19

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