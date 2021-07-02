02 Temmuz 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Slaven Bilic'te ısrarcı! 2 isim daha listede

Son dakika Fenerbahçe haberleri: 2021/2022 sezonu için çalışmalara başlayan Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin gündemindeki isimlerden Marco Silva'nın Fulham'ın, Nuno Santo'nun ise Tottenham'ın başına geçmesinin ardından listedeki diğer teknik direktörlere yönelen Kanarya, bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran ve şu an Beijing Guoan'ın başında bulunan Slaven Bilic için girişimlerini sürdürüyor. Yönetim, 31 Aralık 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan ve Bilic için 4 milyon Euro tazminat isteyen Çin ekibiyle görüşmelerini sürdürürken, Slaven Bilic ve Vladimir Petkovic'in ardından 2 ismin daha gündeme alındığı öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Slaven Bilic'te ısrarcı! 2 isim daha listede
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 02.07.2021

Gündemdeki isimlerden Benitez, Everton'a, Silva Fulham'a, Nuno Santo Tottenham'a gitti. Löw ise dinleneceğini açıkladı. Ralf Rangnick'in de Spartak Moskova ile sportif direktörlük için el sıkıştığı belirtiliyor. Bunun üzerine Slaven Bilic tekrar ön plana çıktı. Ancak Bilic'in Beijing Guoan ile 31 Aralık 2022'ye kadar sözleşmesinin olması işleri zorlaştırıyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Slaven Bilic'te ısrarcı! 2 isim daha listede

Fotomaç'ın haberine göre; 52 yaşındaki çalıştırıcı Fenerbahçe'ye gelmeye hazır. Fakat Çin kulübünün 4 milyon euro tazminat talep ettiği öğrenildi. Fenerbahçe'nin rakamı aşağı çekmek için büyük çaba harcadığı gelen haberler arasında...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Slaven Bilic'te ısrarcı! 2 isim daha listede

RANIERI DE LİSTEDE
Öte yandan sarı-lacivertliler için Vladimir Petkovic'ten sonra Bruno Labbadia ismi de yeniden ortaya atıldı. Hertha Berlin'den ocak ayında ayrılan 55 yaşındaki Alman teknik adam boşta bulunuyor. Fransız medyası ise, OSC Lille'in de gündeminde yer alan Claudio Ranieri'ye Fenerbahçe'nin de teklif yaptığını iddia etti.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Slaven Bilic'te ısrarcı! 2 isim daha listede

ANGELOVSKI'YE 3 YILLIK TEKLİF!
Sarı-lacivertlilerin, Kuzey Makedonya'nın teknik direktörü Igor Angelovski ile temasa geçtiği belirtildi. Ali Koç'un 45 yaşındaki teknik adamın menajeri ile bir görüşme yaptığı bildirildi. 3 yıllık kontratın masada olduğu konuşuluyor. Kuzey Makedonya'yı Euro 2020 finallerine taşıyan Angelovski, Türkiye gibi grupta 3'te sıfır çekip, elenmişti. Kulüp düzeyinde sadece Rabotnicki'yi çalıştıran Angelovski, Makedon ekibinde 1 lig, 2 kupa şampiyonluğu elde etti.

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