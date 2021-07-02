Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Slaven Bilic'te ısrarcı! 2 isim daha listede

Son dakika Fenerbahçe haberleri: 2021/2022 sezonu için çalışmalara başlayan Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin gündemindeki isimlerden Marco Silva'nın Fulham'ın, Nuno Santo'nun ise Tottenham'ın başına geçmesinin ardından listedeki diğer teknik direktörlere yönelen Kanarya, bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran ve şu an Beijing Guoan'ın başında bulunan Slaven Bilic için girişimlerini sürdürüyor. Yönetim, 31 Aralık 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan ve Bilic için 4 milyon Euro tazminat isteyen Çin ekibiyle görüşmelerini sürdürürken, Slaven Bilic ve Vladimir Petkovic'in ardından 2 ismin daha gündeme alındığı öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Gündemdeki isimlerden Benitez, Everton'a, Silva Fulham'a, Nuno Santo Tottenham'a gitti. Löw ise dinleneceğini açıkladı. Ralf Rangnick'in de Spartak Moskova ile sportif direktörlük için el sıkıştığı belirtiliyor. Bunun üzerine Slaven Bilic tekrar ön plana çıktı. Ancak Bilic'in Beijing Guoan ile 31 Aralık 2022'ye kadar sözleşmesinin olması işleri zorlaştırıyor.





Fotomaç'ın haberine göre; 52 yaşındaki çalıştırıcı Fenerbahçe'ye gelmeye hazır. Fakat Çin kulübünün 4 milyon euro tazminat talep ettiği öğrenildi. Fenerbahçe'nin rakamı aşağı çekmek için büyük çaba harcadığı gelen haberler arasında...