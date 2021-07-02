Son dakika transfer haberi: Vitor Pereira yeniden Fenerbahçe'de

Fenerbahçe'nin, aylardır beklenen yeni teknik direktörü resmen açıklandı. Geçen sezon Erol Bulut ve Emre Belözoğlu ile çalışan Başkan Ali Koç'un, yeni sezonda kimle anlaşacağı büyük merak konusu olmuştu. Sarı lacivertlilerden flaş bir teknik direktör hamlesi geldi. Kanarya, eski teknik direktörü Vitor Pereira ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Pereira, 2015- 2016 sezonunda Fenerbahçe'nin başına geçmiş ve sezonu 2. olarak tamamlamıştı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'de, teknik direktör sorunu çözüme kavuştu. 2020-21 sezonunun sona ermesiyle birlikte Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran sarı lacivertliler, uzun bir süre hocasız kalmıştı. Portekiz ve Alman ekolünden bir ismi takımın başına geçireceğini duyuran başkan Ali Koç, yeni teknik adam için 'Bielsa seviyesi' şifresini verirken, sürpriz bir teknik adamla anlaşıldı. Fenerbahçe, 2015-16 sezonunda da takımı çalıştıran Vitor Pereira'yı takımın başına geçirdiğini duyurdu. Portekizli hocayla iki senelik sözleşme imzalandı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI:

ANLAŞMA 2 YILLIK!

Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklamada, Vitor Pereira ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Portekizli teknik adam 2021-22 ve 2022-23 sezonlarında sarı lacivertlilerin başında olacak.

34 MAÇLI SON 5 SEZONDA FENERBAHÇE'DE EN ÇOK PUAN TOPLAYAN TEKNİK DİREKTÖR

52 yaşındaki teknik adam, 40 maç üzerinden oynanan 2020-2021 sezonu dışında geride kalan son 5 sezonda Fenerbahçe'de bir sezonda en çok puan toplayan teknik direktör durumunda. 34 maçta aldığı 22 galibiyet ve 8 beraberlikle 74 puan toplayan Pereira, Fenerbahçe'nin başında çıktığı 64 maçta da 2,07'lik puan ortalaması tutturdu.

MAÇ BAŞI PUAN VE GOL ORTALAMALARI DİKKAT ÇEKİCİ

Kariyerinde Porto, Olimpiakos ve Shanghai Port FC ile şampiyonluk yaşayan Pereira, bu süreçlerde oldukça dikkat çekici istatistiklere ulaştı. Bu üç takımla da maç başı puan ve gol ortalamalarında 2'nin altına düşmeyen Pereira, Porto'da 93 maçta 2,26 puan ve 2,03 gol; Olimpiakos'ta 17 maçta 2,22 puan ve 2,44 gol; Shanghai'da ise 2,03 puan ve 2,11 gol ortalamaları elde etti.

5 FARKLI LİG, 3 FARKLI ŞAMPİYONLUK

Kariyeri boyunca sırasıyla Portekiz, Suudi Arabistan, Yunanistan, Türkiye ve Çin liglerinde görev yapan Vitor Pereira, Suudi Arabistan ve Türkiye maceraları dışında çalıştığı her ligde şampiyonluk sevinci yaşadı. Porto'daki 2'nci sezonunda 30 maçta 24 galibiyet ve 6 beraberlikle namağlup şampiyonluk sevinci yaşayan Portekizli, 2011-2012 sezonundan bu yana çalıştırdığı takımlarla hiçbir zaman 3.sıranın altına inmedi. 2013-2014 sezonunda çalıştırdığı Al-Ahli, Suudi Arabistan Ligi'ni 3'üncü sırada, 2015-2016'da çalıştırdığı Fenerbahçe ise Süper Lig'i 2'nci sırada bitirmişti.

CANER ERKİN KADRO DIŞI KALMIŞTI!

Portekizli teknik adam özellikle Robin van Persie ve Caner Erkin ile yaşadığı polemiklerle gündeme gelmişti. Kanarya'da Caner Erkin sezon ortasında kadro dışı kalırken, Fenerbahçe ise o sezonu Beşiktaş'ın ardından ikinci noktalamıştı.

1.9 MİLYON EURO TAZMİNAT KAZANMIŞTI!

2015-2016 sezonunun başında futbol takımına ciddi bir yatırım yapan, birbirinden flaş isimleri renklerine bağlayan Fenerbahçe'de o dönemin başkanı Aziz Yıldırım, teknik direktör olarak Vitor Pereira ile anlaşmıştı. Ancak Portekizli, ilk sezonunu Beşiktaş'ın gerisinde ikinci noktalamış ve şampiyonluğu kaçırmıştı. Devam eden sezonda Sarı-Lacivertiler'in Portekizli teknik adam önderliğinde Devler Ligi ön eleme turunda Monaco'ya elenmesinin ardından, baskılara dayanamayan Pereira, ülkesine gitmişti.

'TEHDİT EDİLDİM' DEMİŞTİ

F.Bahçe Kulübü, Portekizli hocanın sözleşme şartlarına uymadığını gerekçe göstererek tazminat talep ederken, Pereira, Türkiye'de çalıştığı dönemde tehdit edildiğini iddia etmişti. Kendisine ve ekibine görevi bırakması için baskı yapıldığını söyleyen 49 yaşındaki teknik adam, tazminat talebiyle FIFA'ya başvurmuştu. Fenerbahçe Kulübü aleyhine yaklaşık 4.6 milyon Euro'luk dava açan Portekizli teknik adamın FIFA İhtilaf Çözüm Kurulu'ndaki dosyası sonunda tarafların sulh yoluna gitmesiyle karara bağlandı.

Portekizli teknik adamın alacaklarının önemli bir kısmından feragat etmesiyle bir süre taraflarla yazışan FIFA, daha sonra sarı-lacivertli kulübün Pereira ve yardımcılarına toplam 1 milyon 900 bin Euro ödeyeceğini kulübe bildirmişti.

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