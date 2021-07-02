02 Temmuz 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 30'da sıfır yaptı! İşte adı geçen teknik direktörler...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör için 28 Haziran Pazartesi gününü işaret etmişti. Ancak temmuz ayına girilmesine rağmen henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sarı lacivertlilerde Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından toplam 30 teknik adamın ismi geçti. İşte Kanarya'nın gündemindeki hocalar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 30'da sıfır yaptı! İşte adı geçen teknik direktörler...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 02.07.2021

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları dün Can Bartu Tesisleri'nde yapılan çalışma ile başladı. Çalışmada takımın başında Volkan Demirel, Zeki Göle ve Fatih Yıldız yer aldı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 30'da sıfır yaptı! İşte adı geçen teknik direktörler...

Emre Belözoğlu ile sezon bitimi sonrası yolların ayrılmasının ardından hoca arayışlarına başlayan sarı-lacivertli ekip henüz istediği sonucu elde edemedi. Son günlerde taraftarlar Başkan Ali Koç ve yönetimini hoca konusunda eleştiri yağmuruna tuttu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 30'da sıfır yaptı! İşte adı geçen teknik direktörler...

"PAZARTESİ AÇIKLAYACAĞIZ" DEMİŞTİ
Başkan Ali Koç, hafta sonu yapılan seçimli kongre öncesi yaptığı açıklamada seçim sonrası pazartesi günü yeni hocanın açıklanacağını duyurmuştu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 30'da sıfır yaptı! İşte adı geçen teknik direktörler...

Daha sonrasında kulüpten yapılan açıklamada ise "İmza aşamasına gelinmiş olsa da sözleşme süreci nihayete ermedi" denildi.

İşte o açıklama:
Bugün açıklamayı planladığımız teknik direktörümüz ile imza aşamasına gelinmiş olmasına rağmen sözleşme süreci nihayete ermemiştir. Sözleşme sürecinin nihayete ermesiyle birlikte yeni teknik direktörümüz birkaç gün içinde camiamız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 30'da sıfır yaptı! İşte adı geçen teknik direktörler...

Takvim'de yer alan habere göre; yaşanan bu gelişmeler taraftarı isyan etme noktasına getirdi. Sarı-lacivertliler Ali Koç'u topa tutarken, sezona hazırlık çalışmaları başlamasına rağmen hocanın belli olmaması nedeniyle önümüzdeki sezonun da kaybedileceğini savundu.

İşte Fenerbahçe ile adı geçen hocalar

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 30'da sıfır yaptı! İşte adı geçen teknik direktörler...

Marcelo Bielsa

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 30'da sıfır yaptı! İşte adı geçen teknik direktörler...

Paulo Fonseca

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 30'da sıfır yaptı! İşte adı geçen teknik direktörler...

Nuno Espirito Santo

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 30'da sıfır yaptı! İşte adı geçen teknik direktörler...

Nenad Bjelica

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 30'da sıfır yaptı! İşte adı geçen teknik direktörler...

Marco Silva

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 30'da sıfır yaptı! İşte adı geçen teknik direktörler...

Rafael Benitez

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 30'da sıfır yaptı! İşte adı geçen teknik direktörler...

Bernd Schuster

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 30'da sıfır yaptı! İşte adı geçen teknik direktörler...

Andre Villas-Boas

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 30'da sıfır yaptı! İşte adı geçen teknik direktörler...

Ralf Rangnick

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 30'da sıfır yaptı! İşte adı geçen teknik direktörler...

Bruno Labbadia

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 30'da sıfır yaptı! İşte adı geçen teknik direktörler...

Joachim Löw

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 30'da sıfır yaptı! İşte adı geçen teknik direktörler...

Luis Castro

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 30'da sıfır yaptı! İşte adı geçen teknik direktörler...

Christoph Daum

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 30'da sıfır yaptı! İşte adı geçen teknik direktörler...

Lucien Favre

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 30'da sıfır yaptı! İşte adı geçen teknik direktörler...

Zlatko Dalic

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 30'da sıfır yaptı! İşte adı geçen teknik direktörler...

Igor Angelovski

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 30'da sıfır yaptı! İşte adı geçen teknik direktörler...

Slaven Bilic

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 30'da sıfır yaptı! İşte adı geçen teknik direktörler...

Sergio Conceicao

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 30'da sıfır yaptı! İşte adı geçen teknik direktörler...

Roger Schmidt

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 30'da sıfır yaptı! İşte adı geçen teknik direktörler...

Sergei Rebrov

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 30'da sıfır yaptı! İşte adı geçen teknik direktörler...

Laurent Blanc

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 30'da sıfır yaptı! İşte adı geçen teknik direktörler...

Claudio Ranieri

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 30'da sıfır yaptı! İşte adı geçen teknik direktörler...

Vladimir Petkovic

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 30'da sıfır yaptı! İşte adı geçen teknik direktörler...

Paulo Sousa

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 30'da sıfır yaptı! İşte adı geçen teknik direktörler...

Abel Ferreira

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 30'da sıfır yaptı! İşte adı geçen teknik direktörler...

Patrick Vieira

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 30'da sıfır yaptı! İşte adı geçen teknik direktörler...

Andrea Pirlo

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 30'da sıfır yaptı! İşte adı geçen teknik direktörler...

Walter Mazzarri

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 30'da sıfır yaptı! İşte adı geçen teknik direktörler...

Sergen Yalçın

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 30'da sıfır yaptı! İşte adı geçen teknik direktörler...

Zeljko Buvac

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