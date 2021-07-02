Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 30'da sıfır yaptı! İşte adı geçen teknik direktörler...
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör için 28 Haziran Pazartesi gününü işaret etmişti. Ancak temmuz ayına girilmesine rağmen henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sarı lacivertlilerde Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından toplam 30 teknik adamın ismi geçti. İşte Kanarya'nın gündemindeki hocalar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları dün Can Bartu Tesisleri'nde yapılan çalışma ile başladı. Çalışmada takımın başında Volkan Demirel, Zeki Göle ve Fatih Yıldız yer aldı.
Emre Belözoğlu ile sezon bitimi sonrası yolların ayrılmasının ardından hoca arayışlarına başlayan sarı-lacivertli ekip henüz istediği sonucu elde edemedi. Son günlerde taraftarlar Başkan Ali Koç ve yönetimini hoca konusunda eleştiri yağmuruna tuttu.
"PAZARTESİ AÇIKLAYACAĞIZ" DEMİŞTİ
Başkan Ali Koç, hafta sonu yapılan seçimli kongre öncesi yaptığı açıklamada seçim sonrası pazartesi günü yeni hocanın açıklanacağını duyurmuştu.
Daha sonrasında kulüpten yapılan açıklamada ise "İmza aşamasına gelinmiş olsa da sözleşme süreci nihayete ermedi" denildi.
İşte o açıklama:
Bugün açıklamayı planladığımız teknik direktörümüz ile imza aşamasına gelinmiş olmasına rağmen sözleşme süreci nihayete ermemiştir. Sözleşme sürecinin nihayete ermesiyle birlikte yeni teknik direktörümüz birkaç gün içinde camiamız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Takvim'de yer alan habere göre; yaşanan bu gelişmeler taraftarı isyan etme noktasına getirdi. Sarı-lacivertliler Ali Koç'u topa tutarken, sezona hazırlık çalışmaları başlamasına rağmen hocanın belli olmaması nedeniyle önümüzdeki sezonun da kaybedileceğini savundu.
İşte Fenerbahçe ile adı geçen hocalar
Nuno Espirito Santo
Nenad Bjelica
Marco Silva
Rafael Benitez
Bernd Schuster
Andre Villas-Boas
Ralf Rangnick
Bruno Labbadia
Joachim Löw
Luis Castro
Christoph Daum
Lucien Favre
Zlatko Dalic
Igor Angelovski
Slaven Bilic
Sergio Conceicao
Roger Schmidt
Sergei Rebrov
Laurent Blanc
Claudio Ranieri
Vladimir Petkovic
Paulo Sousa
Abel Ferreira
Patrick Vieira
Andrea Pirlo
Walter Mazzarri
Sergen Yalçın
Zeljko Buvac
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