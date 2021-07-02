02 Temmuz 2021, Cuma
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Reha Kapsal'dan Vitor Pereira yorumu
Fenerbahçe, teknik direktörlük 2015-2016 sezonunda da takımı çalıştıran Vitor Pereira'nın getirildiğini açıkladı. A Spor yorumcusu Reha Kapsal, Ana Haber'e canlı bağlanarak sarı-lacivertlilerin Pereira hamlesini değerlendirdi. (FB spor haberi)
02.07.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Fırtına'dan sol beke yerli takviye!
- F.Bahçe'de Slaven Bilic krizi!
- Cimbom'dan 3 KAP! Transferler bugün açıklanacak
- Usta isimden Pereira sözleri! "Büyük hayal kırıklığı"
- Kanarya milli yıldızları istiyor!
- Serkan Korkmaz: "Bana Hiç Kimse Fonseca'yla Görüşülmedi Demesin!" / A Spor / Spor Ajansı/ 01.07.2021
- Usta yorumcudan flaş sözler! "F.Bahçe için doğru isim değil"
- Cimbom'da transfer hareketliliği! Onyekuru, Gedson, Halil ve Alex Moreno...
- Vitor Pereira yeniden Fenerbahçe'de
Daha Fazla Gör
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?