01 Temmuz 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün geleceği belirsiz!

Gökhan F.Bahçe'den haber bekliyor!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 01.07.2021

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon kaptanlık görevini üstlenen Gökhan Gönül'ün durumu belirsizliğini koruyor. Sarı lacivertliler 36 yaşındaki sağ bekin sözleşmesindeki opsiyonu henüz kullanmadı. Milli oyuncu da Kanarya'dan haber bekliyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun başında Beşiktaş'tan geri dönen ve kaptanlık pazubandını takan Gökhan Gönül'ün durumu belirsizliğini koruyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Kanarya ile sözleşmesi sonra eren ve opsiyonunun kullanıp kullanılmayacağı belli olmayan 36 yaşındaki sağ bek, yönetimden haber bekliyor. Öte yandan sarı-laciverntliler yeni transferi Caulker ile 2-1 yıllık imza attı.

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