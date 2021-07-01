01 Temmuz 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün geleceği belirsiz!
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon kaptanlık görevini üstlenen Gökhan Gönül'ün durumu belirsizliğini koruyor. Sarı lacivertliler 36 yaşındaki sağ bekin sözleşmesindeki opsiyonu henüz kullanmadı. Milli oyuncu da Kanarya'dan haber bekliyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun başında Beşiktaş'tan geri dönen ve kaptanlık pazubandını takan Gökhan Gönül'ün durumu belirsizliğini koruyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Kanarya ile sözleşmesi sonra eren ve opsiyonunun kullanıp kullanılmayacağı belli olmayan 36 yaşındaki sağ bek, yönetimden haber bekliyor. Öte yandan sarı-laciverntliler yeni transferi Caulker ile 2-1 yıllık imza attı.
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