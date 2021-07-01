Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon kaptanlık görevini üstlenen Gökhan Gönül'ün durumu belirsizliğini koruyor. Sarı lacivertliler 36 yaşındaki sağ bekin sözleşmesindeki opsiyonu henüz kullanmadı. Milli oyuncu da Kanarya'dan haber bekliyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun başında Beşiktaş'tan geri dönen ve kaptanlık pazubandını takan Gökhan Gönül'ün durumu belirsizliğini koruyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Kanarya ile sözleşmesi sonra eren ve opsiyonunun kullanıp kullanılmayacağı belli olmayan 36 yaşındaki sağ bek, yönetimden haber bekliyor. Öte yandan sarı-laciverntliler yeni transferi Caulker ile 2-1 yıllık imza attı.

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ