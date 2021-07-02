Sezonun sona ermesiyle birlikte birçok teknik adamla temasa geçen Fenerbahçe, Kuzey Makedonya Milli Takımı Teknik Direktörü Igor Angelovski ile yaptığı görüşmelerde önemli yol kat etti. Peki Igor Angelovski kimdir? İşte Angelovksi'nin hikayesi...

2015 yılında Kuzey Makedonya'nın başına geçtiğinde kendisine güvenen çok az insan vardı. 5 yılda Kuzey Makedonya'yı tarihindeki ilk Avrupa Şampiyonası'na taşıyan Angelovski, ülkenin tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

SON 50 MAÇTA 16 YENİLGİ

2015'te göreve geldiğinde Kuzey Makedonya, dünya sıralamasında 163. sıradaydı. EURO 2020'ye girerken ise takımı 62. basamağa kadar taşımıştı. 5 yıl içinde oynadıkları 50 maçta sadece 16 yenilgi alarak önemli bir başarıya imza attı. (23 galibiyet, 11 beraberlik, 16 yenilgi)

Almanya'yı Dünya Kupası elemelerinde deplasmanda 2-1 yendikleri karşılaşma sırasında eşi hastanedeydi. Maçtan sonra gözyaşlarını tutamayan Angelovski, "Ona kazanıp birlikte kutmayacağımızın sözünü verdim. Oyuncularıma teşekkür ediyorum, artık tek yapabileceğim ağlamak" demişti.

EURO 2020'Yİ PUANSIZ TAMAMLADI

EURO 2020'ye giderken hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu söyleyen Angelovski, takımına puan aldırmayı başaramadı. Kuzey Makedonya, Avusturya'ya 3-1, Ukrayna'ya 2-1 ve Hollanda'ya 3-0 yenilerek ilk kez katıldığı turnuvayı puansız tamamladı.

HÜCUMCU BEKLERLE OYNAMAYI SEVİYOR

EURO 2020'de 5-3-2 sistemini tercih eden Angelovski, 3-4-1-2 ve 4-2-3-1 şeklinde de takımını diziyor. Rakibe göre sistem belirleyen ve hücumcu beklerle oynamayı seven Angelovski, zaman zaman hücum, zaman zaman da savunma futboluyla sahada yer aldı ve bu anlamda esnek bir teknik direktör olduğunu gösterdi.

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