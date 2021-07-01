Son dakika spor haberi: Paulo Fonseca'nın ekibi hazır! Fenerbahçe'de bir devir sona erecek...

Fenerbahçe'de Paulo Fonseca sesleri duyulmaya devam ediyor. Sarı lacivertlilerin Portekizli hoca ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edilirken, Fonseca'nın ekibi de belli oldu. 48 yaşındaki teknik adamın yardımcısı Nuno Campos'tan ise taraftarları heyecanlandıran bir hamle geldi. Tüm bunların yanı sıra Volkan Demirel hakkında da flaş gelişmeler yaşanacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Teknik direktör arayışlarında son aşamaya gelen Fenerbahçe'de Paulo Fonseca ismi güçlü bir şekilde dile getirilmeye başlandı. İtalyan ve Portekiz basını, sarı-lacivertlilerin Portekizli teknik adamla prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.

Sarı-lacivertlilerin, imza törenini bir an önce gerçekleştirebilmek için hummalı bir çalışma içinde olduğu belirtilirken, Fonseca'nın ekibi de İstanbul hazırlıklarına çoktan başlamış durumda.

Portekizlinin yardımcı antrenörlüğünü yapan, aynı zamanda at tutkunu olan Nuno Campos'un, İstanbul'daki at binicilik merkezlerinin sosyal medya hesaplarını takibe alması sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

Fonseca'nın Fenerbahçe'deki teknik ekibi de belli oldu. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Portekizli teknik adam, yardımcısı Nuno Campos'un yanı sıra teknik çalışma antrenörü Tiago Legal, kondisyoneri Pedro Moreira ve atletik performans antrenörü Nuno Romano'yu da İstanbul'a getirecek. Fonseca, ekibe bir de kaleci antrenörü dahil edecek.