01 Temmuz 2021, Perşembe
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Son dakika transfer haberi: Çember daraldı! Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak?
A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Sabah Sporu programında Fenerbahçe'nin teknik direktör gündemine dair açıklamalarda bulundu. Kul, "Fenerbahçe'de çember daraldı. Sarı lacivertliler, bugün sezonu açıyor. Bu işin 5 Temmuz'a kadar sonlanmasını bekliyoruz. Fonseca, Fenerbahçe'nin gündemine geldi ancak maddi manevi şartlardan dolayı öncelikli hedef olmaktan çıktı. Marco Silva, Everton ile anlaştı. Bilic, Fenerbahçe'nin pazartesi günü açıklamak istediği isimdi. Kulübü izin vermedi ancak bu defterin hala kapanmadığını düşünüyorum. Basında hiç yazılmayan bir isim de gündeme gelebilir" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
01.07.2021
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