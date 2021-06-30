Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yeni transferi Steven Caulker Alanyaspor'a veda etti!
2019 yılından bu yana Spor Toto Süper Lig'de Alanyaspor forması giyen Steven Caulker, Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamada İngiliz oyuncunun sağlık kontrolünden geçeceğini duyurdu. 29 yaşındaki stoper, eski takımı Alanyaspor'a veda etti. İşte o paylaşım... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe'nin yeni sezon transferlerinden olan Steven Caulker, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla Alanyaspor'a veda etti. 2019'un ocak ayında geldiği Akdeniz ekibinde başarılı bir performansa imza atan 29 yaşındaki İngiliz defans oyuncusu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Alanyaspor'a ve Alanyaspor taraftarına her şey için çok teşekkür ederim. Bugüne kadar her daim arkamda oldunuz ve bana ailenizden birisi gibi hissettirdiniz. Bana şans verdiniz. Benim için yaptıklarınızı asla unutmayacağım. Size başarılar diliyorum.
Alanyaspor'a ve Alanyaspor taraftarına her şey için çok teşekkür ederim. Bugüne kadar her daim arkamda oldunuz ve bana ailenizden birisi gibi hissettirdiniz. Bana şans verdiniz. Benim için yaptıklarınızı asla unutmayacağım.— Steven Caulker (@StevenCaulker44) June 30, 2021
Size başarılar diliyorum 💚🧡 pic.twitter.com/GI7OUKDKKP
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