Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü canlı yayında açıkladı! "Steven Caulker transferinin yapılması..."

A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Fenerbahçe'nin gündemi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Sarı lacivertlilerin yeni hocasının Paulo Fonseca olmasının çok yüksek ihtimal olduğunu ifade eden Uluç, "Steven Caulker transferi de teknik adamın netleştiğinin göstergesi. Yeni hocaya danışmadan yapılmamıştır" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

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