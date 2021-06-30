30 Haziran 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Beko'da Jarell Eddie ile yollar ayrıldı!

F.Bahçe'de ayrılık! Resmen açıklandı
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 30.06.2021 Giriş Tarihi: 30.06.2021

Fenerbahçe Beko'da yeni sezon öncesi transfer hareketliliği devam ediyor. Önemli oyuncuları kadrosuna katan sarı lacivertliler, son olarak Jarell Eddie ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe Beko, 2020-21 sezonu kadrosunda yer alan Jarell Eddie ile yollarını ayırdı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

Fenerbahçe Beko'nun 2020-21 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Jarell Eddie ile yollarımız ayrılmıştır.

Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı sporcumuza teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz.

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