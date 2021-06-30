Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Paulo Fonseca kimdir? Kaç yaşında? Fonseca hangi takımları çalıştırdı?
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, yeni hocasına kavuşuyor. Sarı-lacivertliler, son olarak Roma'yı çalıştıran Portekizli teknik direktör Paulo Fonseca ile anlaşma sağladı. Kanarya'nın tecrübeli çalıştırıcıyı önümüzdeki günlerde İstanbul'a getirmesi bekleniyor. Fonseca'nın Fenerbahçe ile anlaşmasının ardından arama motorlarında "Paulo Fonseca kimdir?" ve "Paulo Fonseca kaç yaşında?" gibi bilgiler aratılmaya başlandı. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olması beklenen Paulo Fonseca ile ilgili tüm bilgileri haberimizden bulabilirsiniz.
Geride bıraktığımız sezonda teknik direktör Erol Bulut'la yollarını ayıran Fenerbahçe, takımın başına son haftalarda sportif direktör Emre Belözoğlu'nu getirmişti. Genç teknik adamla şampiyonluk mücadelesi verip mutlu sona ulaşamayan sarı-lacivertliler, Belözoğlu ile yollarını ayırma kararı almıştı. Yeni sezon öncesi teknik direktör arayışları süren Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden biri de Portekizli çalıştırıcı Paulo Fonseca'yı. Fenerbahçe'nin deneyimli hocayla anlaştığı ifade edildi. Peki, Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Paulo Fonseca kimdir? Yaşı kaç? İşte kariyeri ve bilinmeyenleri...
PAULO FONSECA KİMDİR?
5 Mart 1973'te dünyaya gelen Paulo Fonseca, Maputo/Mozambik doğumlu. Futbolculuk kariyerine Portekiz takımlarından Barreirense'de başlayan Fonseca sırasıyla Leça, Belenenses, Maritimo, Vitoria Guimaraes ve Estrela takımlarında forma giydi. 2005 yılında futbolculuk kariyerini noktalayan Portekizli teknik adam, antrenörlük kariyerine de Portekiz takımlarından Amadora'a başladı. Ardından Dezembro, Odivelas, Pinhalnovense, Desportivo Aves, Paços Ferreira, Porto ve Braga'da çalıştı. Fonseca son olarak da Roma'yı çalıştırdı. Sezon sonunda görevinden ayrılan 48 yaşındaki genç çalıştırıcının yerine ise Jose Mourinho getirildi.
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