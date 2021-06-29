29 Haziran 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçeli Mesut Özil'in vazgeçemediği 3 lezzet!

Mesut Özil'in vazgeçemediği 3 lezzet!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 29.06.2021

Devre arasında Arsenal'den Fenerbahçe'ye transfer olan yıldız oyuncu Mesut Özil, memleketi Zonguldak'ın yemeklerinden vazgeçemiyor. İşte 32 yaşındaki oyuncunun çok sevdiği o lezzetler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Zonguldaklı futbolcu Mesut Özil, bu sene pandemiden ötürü gidemese de, her yıl mutlaka akrabalarını ziyaret etmek için memleketine gidiyor. Sabah'ın haberine göre; Özil'in akrabaları ünlü futbolcunun Devrek'e gelince beyaz baklava, cevizli kömeç ve Devrek simidinden yemeden ayrılmadığını söylüyor. Hatta akrabaları bu lezzetleri bazen Özil'e kargo ile de gönderiyorlar.

Zonguldak'ın yöresel lezzetleri arasındaki beyaz baklava ve cevizli kömeç tescilli lezzetler arasında da bulunuyor. 100 yılı aşkın süredir yöre halkı tarafından bilinen, düğünlerde, bayramlarda, özel günlerde tüketilen beyaz baklavanın diğer baklavalardan farkı; beyaz renkte olması, pişirme süresinin uzun sürmesi olarak açıklanıyor.

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