29 Haziran 2021, Salı

FENERBAHÇE

Deniz Türüç transferde kararını verdi! Fenerbahçe...

Deniz Türüç kararını verdi! Fenerbahçe...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 29.06.2021

Devre arasında Fenerbahçe'den Medipol Başakşehir'e kiralık olarak giden Deniz Türüç, transferde kararını verdi. 1 Temmuz'da sarı-lacivertlilerle hazırlık kampına katılacak 29 yaşındaki oyuncu, Kanarya'da kalmak istiyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Başakşehir'de kiralık oynadıktan sonra yeniden 1 yıl daha sözleşmesinin olduğu Fenerbahçe'ye dönen Deniz Türüç, 1 Temmuz'da başlayacak hazırlık kampına katılacak. Posta'nın haberine göre, bu periyotta forma savaşına girecek olan yıldız futbolcunun sarı-lacivertli ekipte devam etmek istediği öğrenildi. 29 yaşındaki oyuncunun durumu kamptan sonra netleşecek. Sarı-lacivertli yönetim, Deniz Türüç ile ilgili kararı yeni hocaya bırakacak.

Deniz Türüç, Başakşehir formasıyla çıktığı 40 resmi maçta 4 gol attı, 4 de asist yaptı.

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