Son dakika transfer haberi: Diego Perotti Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı...
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Geçtiğimiz sezon Roma'dan transfer edilen ve sakatlığı sebebiyle ligin büyük bölümünde forma giyemeyen Diego Perotti, Fenerbahçe'den ayrılıyor. Perotti'ye İtalya Serie A ekiplerinden Genoa talip oldu. (FB spor haberi)
Geçtiğimiz sezon 22 ismi kadrosuna katarak transfer dönemine damga vuran Fenerbahçe'de en bomba isim Diego Perotti'ydi. Geçmişte yaşadığı sakatlıklar nedeniyle özel bir sözleşmeye sahip olan Arjantinli yıldız sezonun ilk yarısında Beşiktaş ile oynanan maçta sakatlanarak sezonu kapatmıştı.
Fenerbahçe'de gelecek sezona yetişecek olan Diego Perotti ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. Milliyet'in haberine göre; İtalya'ya dönmek isteyen 32 yaşındaki kanat oyuncusuna Genoa talip oldu.
İtalyan muhabir Fabrizio Romano, Fenerbahçeli yıldız Perotti'nin ilerleyen günlerde imza atabileceğini aktardı.
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