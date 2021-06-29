Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli Attila Szalai'den transfer sözleri!

GÖZYAŞLARI İÇİNDEYDİLER



Babam da benim gibi Macaristan için oynadı. Çocukluğumdan beri bana hep çok yardımcı olur. Avrupa Şampiyonası'nda gösterdiğimiz performansla onları mutlu ettiğim için de gururluyum. Aileme ve eşime şükran borçluyum. Her zaman yanımdaydılar. 3 maçta da tribündeydiler ve 1-2 anda da gözyaşları içindeydiler.



