Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli Attila Szalai'den transfer sözleri!
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de göstermiş olduğu performansla sezonun damga vuran isimlerinden olan Attila Szalai, EURO 2020'de de sergilediği futbolla birçok takımın listesine girdi. Szalai, geleceği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (FB spor haberleri)
Fenerbahçe'nin Macar yıldızı Attila Szalai, EURO2020 sonrası hem turnuvayla hem de transferle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte Szalai'nin o sözleri...
MÜNİH AKLIMDAN ÇIKMAYACAK
Almanya maçından da sonra 1-2 gün geçti ama hala nasıl hissettiğimi kelimelere dökmekte zorlanıyorum. Macar taraftarlarla dolu Puskas Arena'da 2 maç oynamak da tarif edilemezdi. Münih'te yaşadıklarımız, hayatımız boyunca aklımızdan çıkmayacak. Dünyanın en güçlü milli takımlarından 3'üne karşı oynadık ve çekinmedik. Hatta Fransa ve Almanya'ya karşı güzel sonuçlar elde ettik.
MUCİZE, PARMAKLARIMIZIN UCUNDAYDI
Son grup maçına tur atlama umuduyla çıktık. Grup aşamasını geçmeye çok yaklaşmıştık. Almanlar'a karşı iki kez öne geçtik. Gücümüzün tamamını kullandık, belki de elimizden gelenin de fazlasını yaptık. Mucize, parmaklarımızın ucuna kadar geldi. EURO 2020'yle ilgili tek üzücü nokta, Portekiz maçında iyi futbol oynayamamızdı. Belçika'ya karşı kesinlikle Portekiz'den daha iyi iş çıkarırdık.
1-2 HAFTA, BELKİ 1 AY
Başardıklarımızı düşünmek mutlu hissettiriyor. Taraftarların desteği için kullanabileceğim bir kelime yok. Yaşadıklarımız bir rüya gibiydi. Başımıza gelenleri hala tam olarak idrak edemedim. Hala 1-2 haftaya belki de 1 aya ihtiyacım var. Macaristan milli takımının bir üyesi olmaktan ötürü mutlu ve gururluyum.
TARİF EDİLEMEZ BİR MUTLULUK
EURO 2016'yı tüm aile olarak izlemiştik. O zaman bile turnuvaya katılmanın ne kadar büyük bir başarı olduğunu anlayamamıştım. 5 yıl sonra bu kez ilk 11 oyuncusu olarak turnuvada yer almak tarif edilemez bir mutluluk.
HAYATIMIN EN GÜZEL ANLARI
Puskas Arena'ya doğru geldiğimizde, taraftarların coşkusunu görünce ve tribünlere bakıp milli marşı söyleyince... Hayatımın en güzel anlarıydı kesinlikle.
GÖZYAŞLARI İÇİNDEYDİLER
Babam da benim gibi Macaristan için oynadı. Çocukluğumdan beri bana hep çok yardımcı olur. Avrupa Şampiyonası'nda gösterdiğimiz performansla onları mutlu ettiğim için de gururluyum. Aileme ve eşime şükran borçluyum. Her zaman yanımdaydılar. 3 maçta da tribündeydiler ve 1-2 anda da gözyaşları içindeydiler.
ŞAMPİYONLUĞUN EŞİĞİNE GELMİŞTİK"
Geride başarılı bir yıl bıraktım. Toplam 56 maçta oynama fırsatım oldu. Bu kariyerimin zirve yılıydı. Hem milli takım, hem de kulüp düzeyinde başarılar elde ettim. Çok daha iyi olabilirdi. Tıpkı Macaristan ile gruptan çıkmanın eşiğine geldiğimiz gibi, Fenerbahçe ile de şampiyonluğun eşiğine gelip üçüncü olduk. Umarım gelecek yıl her şeyi düzeltir ve şampiyon oluruz!
FENERBAHÇE'DE GURURLUYUM
Farklı transfer haberleri sık sık çıkıyor. Formül basit: Ben bir Fenerbahçeliyim, uzun yıllar devam edecek bir sözleşmem var. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte oynadığım için ne kadar gururlu biri olduğumdan bahsetmiyorum bile!
EN İYİ LİGLERİ İSTEDİĞİM SIR DEĞİL
Tabii ki, eğer hayat önüme başka bir takıma transfer olma fırsatı getirirse, kendimi en iyi liglerden birinde test etmek istediğim sır değil. En iyi liglerden birinde oynamak için her gün daha fazla çalışıyorum.
BEN FENERBAHÇE'DE MUTLUYUM
(Atletico Madrid, Leicester, Atalanta) Böyle büyük kulüplerle ismimin anılması onur verici ama bu tip şeylerle yaşayan biri değilim. Benim için en önemlisi sürekli oynamak. Fenerbahçe'de çok mutluyum ve hiçbir sıkıntım yok.
TRANSFERİ KONUŞMAYA GEREK YOK
İyi bir zamanda, iyi bir kulüpteyim. Kendimi geliştirebilirim. Başarılar için savaşabilirim. Fenerbahçe, istediği gibi bir teklif aldığını söyleyene kadar ben Fenerbahçe'deyim, Fenerbahçe'de kalacağım ve bu yüzden transferi konuşmaya gerek bile yok!
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