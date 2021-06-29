Son olarak başkan Ali Koç'un işaret ettiği tarih olan pazartesi günü de durum netlik kazanmadı. Sarı lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamada, uzun vadeli ve gelecek sezonlara da etki edecek bir hoca ile anlaşmak istendiği, gelecek sezonda mutlak şampiyonluk hedeflendiği ve camiayı mutlu edecek bir hoca olacağı duyuruldu.