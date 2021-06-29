Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de gündem teknik direktör! Claudio Ranieri, Nuno Esprito Santo, Paulo Fonseca, Marco Silva, Slaven Bilic, Paulo Sousa...
Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürüyor. Sarı lacivertliler, Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından uzun zamandır hocasız durumunda. Başkan Ali Koç yaptığı açıklamada, yabancı ve kariyerli bir hoca ile çalışmak istediklerini ifade etmişti. Taraftarlar yeni teknik direktörü merakla beklerken, gündeme de flaş isimler gelmeye devam ediyor. İşte yapılan açıklamalara uygun teknik adam adayları... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürüyor. Sarı lacivertliler henüz resmi bir hamle yapamazken, bu belirsizlik yeni sezon öncesinde kulübün elini kolunu bağlıyor.
Son olarak başkan Ali Koç'un işaret ettiği tarih olan pazartesi günü de durum netlik kazanmadı. Sarı lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamada, uzun vadeli ve gelecek sezonlara da etki edecek bir hoca ile anlaşmak istendiği, gelecek sezonda mutlak şampiyonluk hedeflendiği ve camiayı mutlu edecek bir hoca olacağı duyuruldu.
Ancak açıklamanın devamında, planlanan hocanın sözleşmesinin nihayete ermediği ve gelecek birkaç gün içerisinde sözleşmesinin sona ermesinin ardından resmi açıklama yapılacağı duyuruldu.
Peki Kanarya'nın hedefinde olan teknik direktör kim? İşte muhtemel isimler...
CLAUDIO RANIERI
69 yaşındaki teknik adam son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria'da görev aldı. Deneyimli hocanın sözleşmesi 2021'in Temmuz ayıyla birlikte sona erecek.
Kariyerinde Napoli, Fiorentina, Atletico Madrid, Chelsea, Juventus, Roma ve Inter gibi takımları çalıştıran İtalyan teknik adam ile görüşmelerin sürdüğü iddia ediliyor.
NUNO ESPRITO SANTO
47 yaşındaki Portekizli teknik adamın, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton ile olan sözleşmesi 2021'in Temmuz ayıyla birlikte sona eriyor. Kariyerinde Porto ve Valencia'yı da çalıştıran Portekizli hocanın, daha büyük başarılar yakalamak adına İngiliz kulübünden ayrılmak istediği ifade ediliyor.
PAULO FONSECA
Portekizli teknik adamın Roma ile olan sözleşmesi temmuz 2021'de sona eriyor. F.Bahçe tarafından yapılan "sözleşmesinin nihayete ermediği" tarifine de uyan 48 yaşındaki hocanın talibi çok fazla.
Son olarak Premier Lig ekibi Crystal Palace ile maaş konusunda mutabakata varılamaması sebebiyle el sıkışamayan Fonseca'nın, Kanarya'dan da yaklaşık 5 milyon Euro maaş istediği gelen bilgiler arasında.
PAULO SOUSA
Polonya ile EURO 2020'de mücadele eden Paulo Sousa, takımının turnuvaya veda etmesinin ardından gündeme geldi. Polonya federasyon başkanının da hakkında, "Yolumuza onunla devam etmek istiyoruz" açıklaması da bulunsa da, 50 yaşındaki hocanın sözleşmesi 2021 Temmuz'unda sona eriyor.
BILIC VE MARCO SILVA DA ADAYLAR ARASINDA
Kanarya'nın diğer hoca adayları ise Slaven Bilic ve Marco Silva. Çin'in Beijing Guoan kulübü ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Slaven Bilic, her ne kadar Türkiye'ye sıcak baksa da kulübünden sözleşme feshine dair izin çıkmadı. Kanarya'nın da listesinin üst sıralarında bulunan Hırvat teknik adam için gelecekte flaş gelişmeler yaşanabilir.
Öte yandan Marco Silva'yı da alternatif konumunda tutan Fenerbahçe, bahsi geçen isimlerin hiç biri ile anlaşamaması durumunda takımın başına getirecek. 43 yaşındaki Portekizli hoca, 2019 yılından bu yana kulüpsüz durumda.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?