Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sportif direktör krizi! Yeni teknik direktörün ardından...
Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürüyor. Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından gelecek hoca merakla beklenirken bir yandan sportif direktör meselesi de var. Başkan Ali Koç başarısız geçen Comolli döneminin ardından Belözoğlu'nun sportif direktörlüğünde başarılı bir transfer dönemi geçirmişti. Peki sportif direktörlük sürecek mi? İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ile yeni bir döneme adım atılırken bir kez daha gündemin ana maddesine teknik direktörlük konusu oturdu.
Sarı-lacivertlilerde, Ali Koç'un göreve ilk geldiği 2018 yılından beri sürekli bir hoca gündemi yaşanıyor. Phillip Cocu, Erol Bulut ve Ersun Yanal'la yola çıkan ancak daha sonra Koeman, Emre Belözoğlu ve Tahir Karapınar gibi isimlerle geçiş süreçleri yaşayan Fenerbahçe, Aykut Kocaman ile de hiç maça çıkmadan ayrılmıştı.
Ali Koç döneminde hep bir hoca konusu tartışılırken, aynı süreç yine devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde şu an yine gündem belirlenemeten teknik direktör oldu. Bu konu ister istemez Ali Koç ve yönetimi de etkiliyor. Yabancı teknik adam konusunda çok umutluyken Cocu ile aranan uyum yakalanamadı. Yerli seçimlerinde de bilhassa Ersun Yanal ve Erol Bulut'la aranan başarı gelmedi. Başladığı hiçbir hocayla sezonu tamamlayamayan Ali Koç, artık bu şanssızlığı tersine çevirmek istiyor.
Çünkü bu konu hem yönetim hem camia üzerinde adeta bir fobiye dönüştü. Yeni dönemde yeni belirlenecek hoca ile uzun vadeli ve başarılı bir süreç hedefleniyor.
SPORTİF DİREKTÖR NE OLACAK?
Sarı-lacivertli camiada merak edilen bir diğer önemli konu sportif direktörlük meselesi. Ali Koç, 2018'de göreve ilk başladığında sportif direktörlük için umutlu olduğunu ve bu sistemi benimsediğini belirtmişti. Ancak gelinen son süreçte hem Damien Comolli hem de Emre Belözoğlu ile aranan uyum yakalanamadı. Şampiy10'un haberine göre; yeni dönemde de sportif direktörlük konusundan umut kesilmedi. Başkan Ali Koç, uyumlu bir çalışma ortamı kurmak ve sportif direktör ile teknik ekip arasında bağ kuracak bir isim arıyor.
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