28 Haziran 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin transfer hedefi Steven Caulker! Resmen açıklanma tarihi...

Kanarya Caulker'da sona geldi!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.06.2021

Fenerbahçe transferde hareketli günler geçiriyor. Yeni sezonda savunma bölgesine takviye yapmak isteyen sarı lacivertliler, Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Steven Caulker ile prensip anlaşmasına vardı. Kanarya bu transferi açıklamak için yeni teknik direktörü bekliyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe'nin en önemli hedeflerinden biri olan stoper takviyesi için prensipte anlaştığı Steven Caulker'ın resmen açıklanması için yeni teknik direktör bekleniyor.

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2019-2020 sezonu ara transfer döneminde Alanyaspor'a gelen 29 yaşındaki İngiliz futbolcu, özellikle geçen sezon performansıyla fark yaratmıştı. Ligde 32 maçta toplam 2880 dakika forma giyen Caulker 3 gol atıp, iki de asist yapmıştı.

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