28 Haziran 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de dev operasyon başladı! Yeni hoca ve 4 isim...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde yapılan kongrede Ali Koç'un yeniden başkanlığa seçilmesinin ardından yeni hoca ve transferler için düğmeye basıldı. Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına kimin geçeceği belirsizliğini koruyan sarı-lacivertlilerin Marco Silva, Paulo Fonseca ya da Nenad Bjelica'dan biriyle sözleşme imzalanacağı öne sürülürken, sürpriz bir hocanın da takımın başına geçebileceği iddia edildi. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü önümüzdeki günlerde resmen açıklaması beklenirken, yeni hocayla birlikte 4 yıldız ismin transferi için düğmeye basılacak. İşte Fenerbahçe'nin teknik direkör adaylarındaki son gelişmeler ve transfer listesinde yer alan isimler... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de dev operasyon başladı! Yeni hoca ve 4 isim...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.06.2021

Fenerbahçe'de kongrenin bitmesiyle birlikte gözler transfere çevrildi. Başkanlığa 3 yıllığına yeniden seçilen Ali Koç, yeni teknik direktörlerini pazartesi günü açıklayacağını söylemişti. Resmi siteden bugün yeni hocanın kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de dev operasyon başladı! Yeni hoca ve 4 isim...

Yönetim şimdiye kadar birçok isimle görüşürken, bir sürpriz olmazsa ilerleme kaydedilen Marco Silva, Bjelica ve Fonseca'dan birisi ile imzaların atılacağı gelen haberler arasında...

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de dev operasyon başladı! Yeni hoca ve 4 isim...

BOMBALAR PATLAYACAK

Teknik direktörün belli olmasının ardından transfer için düğmeye basılacak. Yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, 3-4 majör oyuncu için çalıştıklarını, hocanın da görüşünü aldıktan sonra en kısa sürede bu isimleri renklerine katacaklarını açıklamıştı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de dev operasyon başladı! Yeni hoca ve 4 isim...

Fotomaç'ın haberine göre; transfer yapılacak mevkilerin santrfor, stoper, sol kanat ve sağ bek olması bekleniyor. Yeni teknik direktörün talep etmesi halinde 1-2 oyuncunun daha kadroya dahil edilebeceği öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de dev operasyon başladı! Yeni hoca ve 4 isim...

KANARYA'DA KONGRE BİTTİ, GÖZLER TRANSFERE ÇEVRİLDİ

Marco Silva ile haftalar önce el sıkışan başkan Ali Koç'un Bjelica ve Fonseca'dan alacağı son yanıta göre tercihini yapması bekleniyor. Sürpriz bir hoca ihtimali de açık tutuluyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de dev operasyon başladı! Yeni hoca ve 4 isim...

LİSTE KABARIK

Sezonu 1 Temmuz'da (3 gün sonra) açacak olan Fenerbahçe'de transferlerin bir an önce bitirilmesi hedefleniyor. Bu hafta 1-2 ismin açıklanabileceği konuşuluyor. Sarı-lacivertliler şimdiye kadar forvete Vedat Muriç, kanada Cengiz Ünder, stopere Jerome Boateng, beke ise Sead Kolasinac gibi isimler için nabız yokladı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de dev operasyon başladı! Yeni hoca ve 4 isim...

Başka oyuncularla da temasların sürdüğü belirtiliyor. Başkan Ali Koç'un direkt ilk 11'de oynayacak kalitede 3-4 oyuncu alarak hem taraftarın gönlünü almayı hem de özlenen şampiyonluğu bu sezon kazanmayı planladığı bildirildi.

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