LİSTE KABARIK



Sezonu 1 Temmuz'da (3 gün sonra) açacak olan Fenerbahçe'de transferlerin bir an önce bitirilmesi hedefleniyor. Bu hafta 1-2 ismin açıklanabileceği konuşuluyor. Sarı-lacivertliler şimdiye kadar forvete Vedat Muriç, kanada Cengiz Ünder, stopere Jerome Boateng, beke ise Sead Kolasinac gibi isimler için nabız yokladı.