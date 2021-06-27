27 Haziran 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de gündeme Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic geldi! Slaven Bilic kimdir?

Slaven Bilic kimdir?
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 27.06.2021

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de yeniden başkanlığa seçilen Ali Koç'un hangi teknik direktörle yola devam edeceği merak konusu olmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde son olarak gündeme Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic geldi. Peki, Slaven Bilic kimdir? (FB spor haberleri)

Yeni sezona yeni teknik direktörle başlayacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürüyor. Sarı-lacivertli takımın gündemine birçok isim gelirken, bu antrenörlerden biri de Beşiktaş'ın eski hocası Slaven Bilic oldu. Peki, Slaven Bilic kimdir?

SLAVEN BILIC KİMDİR?

11 Eylül 1968'de Split'te dünyaya gelen Slaven Bilic, futbolculuk kariyerinde Hajduk Split, Karlsruhe, West Ham ve Everton gibi takımlarda forma giydi. 2000 yılında profesyonel kariyerini noktalayan Hırvat Bilic, teknik adamlık kariyerine adım attı. Hajduk Split'te göreve başlayan Bilic, Hırvatistan Milli Takımı da dahil olmak üzere Lokomotif Moskova, Beşiktaş, West Ham United, Al-Ittihad ve West Bromwich'i çalıştırdı. Deneyimli antrenör şu anda Çin Süper Ligi takımlarından Beijing Guoan'da görev yapıyor. Tecrübeli teknik adamın adı Fenerbahçe ile anılıyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Serdar Dursun transferindeki çarpıcı detayı açıkladı! Serdar Dursun transferindeki çarpıcı detayı açıkladı!
Süper Lig devinden Boateng bombası! Süper Lig devinden Boateng bombası!
Canlı yayında açıkladı! Caner'le yollar ayrılıyor mu? Canlı yayında açıkladı! Caner'le yollar ayrılıyor mu?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör