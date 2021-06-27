27 Haziran 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Bir dönem Fenerbahçe Beko forması giyen James Nunnally Maccabi Tel Aviv'de!

Eski F.Bahçeli yıldız Maccabi Tel Aviv'de!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 27.06.2021 Giriş Tarihi: 27.06.2021

Son dakika spor haberleri: Bir dönem Fenerbahçe Beko forması giyen James Nunnally, İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile anlaşmaya vardı.

THY EuroLeague ekiplerinden Maccabi Tel Aviv tanıdık bir ismi kadrosuna kattı. İsrail temsilcisi, James Nunnally'yi transfer ettiğini açıkladı.

FENERBAHÇE İLE EUROLEAGUE ŞAMPİYONU OLDU

ABD'li oyuncu daha önce Fenerbahçe Beko forması giymişti. Nunnaly, sarı-lacivertlilerin 2017'de EuroLeague şampiyonu olan kadrosunda da yer aldı.

FENERBAHÇE BEKO'YE GERİ DÖNDÜ

Ardından NBA'de şansını deneyen Amerikalı basketbolcu 2019-20 sezonunun sonuna kadar tekrar eski takımı Fenerbahçe Beko'da oynamıştı.

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