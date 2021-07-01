Son dakika transfer haberi: Eski Fenerbahçeli Bruno Alves Türkiye'ye geri mi dönüyor? Teklif...

Eski Fenerbahçeli Bruno Alves, yeniden Türkiye'ye dönebilir. Tecrübeli savunmacının babası, Alves'e Türkiye'den teklifler olduğunu açıkladı. Baba Alves, "Portekiz'de başka takımlardan da teklifler var. Aynı zamanda İtalya, Meksika ve Türkiye'den de teklif aldık. Bruno Alves'in seçebileceği çok teklif var. Elbette kariyerini Porto'da bitirmek istiyor ancak belki bu yıl bu olmaz." ifadelerini kullandı. | Son dakika spor haberleri

Fenerbahçe'nin eski stoperlerinden Bruno Alves'in babası Washington Alves, oğluna Türkiye'den teklif olduğunu söyledi.

Porto'ya geri döneceği konuşulan 39 yaşındaki oyuncu için konuşan baba Alves, "Portekiz'de başka takımlardan da teklifler var. Aynı zamanda İtalya, Meksika ve Türkiye'den de teklif aldık. Bruno Alves'in seçebileceği çok teklif var. Elbette kariyerini Porto'da bitirmek istiyor ancak belki bu yıl bu olmaz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den 2016'da ayrıldıktan sonra Cagliari ve Rangers'ta oynayan Portekizli oyuncu, son olarak Parma'da 3 yıl geçirmişti.

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