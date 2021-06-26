26 Haziran 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe West Ham United'ın Attila Szalai için yaptığı teklifi anında reddetti!

İlk resmi temas Premier Lig'den! F.Bahçe'den dev teklife ret
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 26.06.2021

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon devre arasında Apollon Limassol'den kadrosuna kattığı Attila Szalai, kısa zamanda gösterdiği olağanüstü performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girdi. Sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, Macar stoper için 20 milyon Euro'nun üzerinde olan teklifleri değerlendireceklerini ifade etmişti. Kanarya, Premier Lig ekibi West Ham'ın 12 milyon Euro'luk teklifini anında reddetti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

EURO 2020'de Macaristan turnuvaya veda etse de Attila Szalai'nin perfonmanbı beğeni topladı. Takvim'in haberine göre; Szalai için ilk resmi teklifin İngiliz ekibi West Ham United'dan geldiği öğrenildi. West Ham'ın Macar stoper için Fenerbahçeli kurmaylara 12 miyyon Euro teklifi ettiğe ancak bu rakımın anında reddedildiği ifade edildi. Fenerbahçe'nin Attila Szalai'nin kapıyı 20 milyon Euro'dan açtığı, bunun altındaki tekliflerin düşünülmeyeceği bildirildi. Başkan Ali Koç da önceki hafta yaptığı medya toplantısında Szalai için çok yüksek bir teklif gelmesi halinde düşünebileceklerini ifüde etmişti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ile yollarını ayıran Emre Belözoğlu A Milli Takım'a gidiyor!

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
G.Saray istedi F.Bahçe alıyor! EURO 2020 sonrası... G.Saray istedi F.Bahçe alıyor! EURO 2020 sonrası...
Belözoğlu milli takım yolunda! Şenol Güneş davet etti Belözoğlu milli takım yolunda! Şenol Güneş davet etti
Transfer yoğunluğu başlıyor! İşte o isimler... Transfer yoğunluğu başlıyor! İşte o isimler...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör