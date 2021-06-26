Son dakika spor haberi: Fenerbahçe West Ham United'ın Attila Szalai için yaptığı teklifi anında reddetti!

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon devre arasında Apollon Limassol'den kadrosuna kattığı Attila Szalai, kısa zamanda gösterdiği olağanüstü performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girdi. Sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, Macar stoper için 20 milyon Euro'nun üzerinde olan teklifleri değerlendireceklerini ifade etmişti. Kanarya, Premier Lig ekibi West Ham'ın 12 milyon Euro'luk teklifini anında reddetti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

EURO 2020'de Macaristan turnuvaya veda etse de Attila Szalai'nin perfonmanbı beğeni topladı. Takvim'in haberine göre; Szalai için ilk resmi teklifin İngiliz ekibi West Ham United'dan geldiği öğrenildi. West Ham'ın Macar stoper için Fenerbahçeli kurmaylara 12 miyyon Euro teklifi ettiğe ancak bu rakımın anında reddedildiği ifade edildi. Fenerbahçe'nin Attila Szalai'nin kapıyı 20 milyon Euro'dan açtığı, bunun altındaki tekliflerin düşünülmeyeceği bildirildi. Başkan Ali Koç da önceki hafta yaptığı medya toplantısında Szalai için çok yüksek bir teklif gelmesi halinde düşünebileceklerini ifüde etmişti.

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