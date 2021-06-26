26 Haziran 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de transfer yoğunluğu başlıyor! İşte listedeki isimler...

Transfer yoğunluğu başlıyor! İşte o isimler...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 26.06.2021

Fenerbahçe'de birkaç gün içinde başkan ve teknik direktör belirsizliği sona erecek. Yeni hocanın takımın başına geçmesinin ardından sarı lacivertliler transferde hareketli günler geçirecek. Transfer döneminin açılmasından bu yana sadece Serdar Dursun'u kadrosuna atan Kanarya, yıldız isimleri tek tek bitirecek. İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki isimler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Sarı-lacivertli kulüp, transfer listesine aldığı isimlerle temasları sıklaştıracak. Sağ beke Aurelio Buta (Royal Anwerp), sol beke Sead Kolasinac (Arsenal), forvete Muriç (Lazio), Borre (River Plate-Boşa çıkıyor) ve Andraz Sporar (Sporting Lizbon), stopere Malang Sarr'ı (Chelsea) düşünen Kanarya, oyuncuların menajerleriyle yaptığı pazarlığı kulüp düzeyine taşıyacak.

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