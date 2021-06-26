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FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de yeniden başkan seçilen Ali Koç: Omuz omuza olacağız

Ali Koç: Omuz omuza olacağız
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 26.06.2021 Giriş Tarihi: 26.06.2021

Fenerbahçe'de Olağan Seçimli Genel Kurul sona erdi ve seçime tek aday olarak katılan sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, 6 bin 459 oy alarak yeniden başkan seçildi. Açıklamalarda bulunan Koç, "Aydınlık geçmişimiz, aydınlık geleceğimiz, gurur duyulası yarınlarımız için omuz omuza olacağız." dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de Olağan Seçimli Genel Kurul sona erdi ve seçime tek aday olarak katılan sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, 6 bin 459 oy alarak yeniden başkan seçildi. Kurulun sona ermesinin ardından Ali Koç açıklamalarda bulundu.

İşte Ali Koç'un açıklamaları:

Son günlerde yaşananlardan alınacak çok mesaj var. Bu kulübün gerçek sahibinin taraftarlarımız olduğunu, bir kez daha tüm ülkeye gösterdiniz. Tüm üyelerimize, taraftarlarımıza, tüm çubuklu sevdalılarına, şahsım ve yönetim kurulum adına çok çok teşekkür ediyorum.

Son birkaç günde yaşananlardan sonra, bugün burada sergilediğiniz duruş ve reaksiyon, camiamızın birliği açısından beni ve arkadaşlarımız fazlasıyla umutlandırmıştır. Fenerbahçeliler, zor günlerde verecekleri mesajları çok iyi bilirler.

Bunlar, bu camianın farkını fazlasıyla gösteriyor. Kongre üyeleri, bu camiaya nasıl sahip çıkacaklarını, başkanlarına geçmişte oldukları gibi nasıl sahip çıkacaklarını bugün de gösterdiler.

Bugünden sonra; sen, ben, o demeden, sadece Fenerbahçemiz dediğimiz, sadece Fenerbahçe'nin çıkarlarına hizmet ettiğimiz, yeni bir dönem olmasını temenni ediyorum. Aydınlık geçmişimiz, aydınlık geleceğimiz, gurur duyulası yarınlarımız için omuz omuza olacağız.

Yapacak çok işimiz var. Bu sevgiye, bu güvene, bu inanca layık olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı sizlere temenni ediyorum. Beklentilerin farkındayız.

F.Bahçe'de Ali Koç yeniden başkan! haberin devamı

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