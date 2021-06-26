Fenerbahçe'de Olağan Seçimli Genel Kurul sona erdi. 6 bin 682 oyun kullanıldığı ve Başkan Ali Koç'un tek aday olarak katıldığı seçimde Koç, 6 bin 459 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de Ali Koç, yeniden başkan seçildi. Ali Koç ve yönetimi, 3 yıl daha görev yapacak. Kulüp tarihinde ikinci kez statta düzenlenen genel kurulda, aidatını yatıran 29 bin 9 üye oy kullanabilme hakkına sahipti. Oy kullanma işlemi saat 10.00'da başlarken 17.00'ye kadar devam etti.

Kongreye tek aday olarak giren 33. başkan Ali Koç, bir kez daha başkan seçilirken 3 yıl daha görev yapacak.

Seçime tek aday olarak giren Ali Koç'un yönetim kurulu asil ve yedek listesi şöyle:

Asil: Erol Bilecik, Burak Çağlan Kızılhan, Ömer Temelli, Mehmet Dereli, Fethi Pekin, Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Hüseyin Arslan, Esin Güral Argat, Nüket Küçükel Ezberci, Ahmet Ketenci, Alper Pirşen, Kemal Danabaş, Ruşen Çetin

Yedek: Selma Altay Rodopman, Ömer Okan, Selahattin Baki, Bekir İrdem, İlker Dinçay, Özgür Özaktaç, Can Gebetaş.

ALİ KOÇ'UN 2. DÖNEMİ

Üç yıl önceki seçimde 20 yıllık başkan Aziz Yıldırım karşısında oy kullanma hakkına sahip 26 bin 2 kişiden 21 bin 350 kişi oy kullanmış ve bu oyların 16 bin 92'sini elde eden Ali Koç, sarı-lacivertlilerin 33. başkanı olmuştu.

KATILIM SAYISI 6 BİN 682

Sandıklar kapandıktan sonra yapılan açıklamada 6 bin 682 üyenin oy kullandığı ifade edildi.

BAKAN KASAPOĞLU VE TFF'DEN TEBRİK

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Fenerbahçe Kulübünün yapılan olağan seçimli genel kurul toplantısında tekrar başkanlığa seçilen Ali Koç ile yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Sarı Lacivertli Kulübümüzün başkan ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diliyorum."

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da Ali Koç için tebrik mesajı yayımlandı.

Tebrik mesajında, "Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı sonucunda yeniden başkanlığa seçilen Sayın Ali Koç ve Yönetim Kurulu'nu tebrik eder, yeni yönetim dönemlerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

BEŞİKTAŞ'TAN TEBRİK MESAJI

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe Kulübünde gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulda yeniden başkanlığa seçilen Ali Koç'u tebrik etti.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan kutlama mesajında, "Fenerbahçe Kulübünün bugün gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurul toplantısında Ali Koç'un yeniden başkan seçildiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Sayın Ali Koç ile yönetim kurulu üyelerini tebrik eder; ezeli rakibimiz, ebedi dostumuz Fenerbahçe Spor Kulübünde yapılan seçimin Türk sporu adına hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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