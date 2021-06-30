Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin gözü Vedat Muriqi'de! Lazio kampı...
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de oynadığı dönemde taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Vedat Muriqi gündemden düşmüyor. Sarı-lacivertlilerin haber beklediği Kosovalı forvet İtalyan ekibi ile kampa gittikten sonra karar verecek. (FB spor haberleri)
Geçtiğimiz sezon başında 17.5 milyon euro bonservis bedeliyle F.Bahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi gündemden düşmüyor. Sarı-lacivertliler, eski yıldızını kadrosuna katmayı planlarken, transfer kolay gözükmüyor.
Fotomaç'ın haberine göre Sarri'nin başına geçtiği Lazio'da kampa çağrılan Vedat'ın ilk tercihinin İtalya'da kalmak olduğu öğrenildi. Kosovalı, Sarri'nin kendisini kadroda düşünmemesi halinde Fenerbahçe'yi dönmeyi planlıyor.
Ancak bu kez de yüksek bir bedelle 27 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katan Lazio'nun ödediği bonservise yakın bir ücret talep edeceği ya da kiralama bedeli isteyeceği iddia ediliyor.
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