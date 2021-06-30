30 Haziran 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Nuno Espirito Tottenham ile sözleşme imzaladı

Nuno Espirito resmen açıklandı!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 30.06.2021 Giriş Tarihi: 30.06.2021

Son dakika spor haberleri: Adı Fenerbahçe ile anılan Portekizli teknik adam Nuno Espirito,Tottenham ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe 'nin yeni teknik direktörü olacağı yönünde güçlü haberler ortaya atılan Portekizli deneyimli isim Nuno Espirito Santo, Premier Lig'in dev ekiplerinden Tottenham ile anlaştı.

Londra ekibi Nuno Espirito ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu. Nuno Espirito Santo, son olarak Wolverhampton takımında görev yapmıştı.

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