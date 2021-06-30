30 Haziran 2021, Çarşamba
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Londra ekibi Nuno Espirito ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu. Nuno Espirito Santo, son olarak Wolverhampton takımında görev yapmıştı.
Son dakika spor haberleri: Nuno Espirito Tottenham ile sözleşme imzaladı
Son dakika spor haberleri: Adı Fenerbahçe ile anılan Portekizli teknik adam Nuno Espirito,Tottenham ile sözleşme imzalandığını açıkladı.
Fenerbahçe 'nin yeni teknik direktörü olacağı yönünde güçlü haberler ortaya atılan Portekizli deneyimli isim Nuno Espirito Santo, Premier Lig'in dev ekiplerinden Tottenham ile anlaştı.
Londra ekibi Nuno Espirito ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu. Nuno Espirito Santo, son olarak Wolverhampton takımında görev yapmıştı.
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