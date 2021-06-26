26 Haziran 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haber: Fenerbahçe ilgileniyordu! Rafael Benitez Everton ile anlaştı...

Ve anlaşma sağlandı! Böyle açıkladılar
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 26.06.2021

Son dakika Fenerbahçe haberi: Gelecek sezon iddialı bir teknik direktörü takımın başına getirmek isteyen Fenerbahçe, Rafael Benitez ile ilgileniyordu. Dünyaca ünlü teknik direktörün yeni takımı belli oldu. Benitez'in yakın zamanda Everton'un başına geçeceği belirtildi. (FB haberleri)

Teknik direktör belirsizliği devam eden Fenerbahçe, dünyaca ünlü çalıştırıcı Rafael Benitez'i gündemine almıştı. 61 yaşındaki teknik adamdan sarı-lacivertlilere kötü haber geldi. Skysports'un haberine göre, Rafael Benitez, İngiltere Premier Lig ekibi Everton ile anlaşma sağladı. Haberde, Benitez'in ikna olduğu ve yakın zamanda imzaların atılacağı kaydedildi.

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