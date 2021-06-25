Fenerbahçe'de seçim heyecanı yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin gelecek 3 yılındaki başkanını belirleyecek olan bu seçime, mevcut başkan Ali Koç tek aday olarak giriyor. Kulüp televizyonuna seçim öncesinde konuşan Ali Koç geride kalan 3 yıl için, “Forma giyen oyuncuların hepsi pırlanta gibi ama sahada savaşan, çimleri ısıracak, sonuç ne olursa olsun bitişe kadar elinden geleni yapacak bir aile oluşturamadık” dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, başkan adaylarından Eyüp Yeşilyurt ile birlikte dün FB TV'ye çıktı. Fotomaç'ın derlediği habere göre; Yeşilyurt'un sorularını yanıtlayan ve birçok konu hakkında konuşan Koç'un öne çıkan sözleri şunlar: Fenerbahçe yek vücut olduğunda başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Acı tecrübeler oldu ama geçmişe takılmayalım. Önümüzdeki sezon kadronun bel kemiği belli. Yabancı kuralında olacak değişikliğe göre yatırımlar yapıyorduk. Geldiğimiz noktada yabancı kuralı beklediğimizden daha erken uygulanıyor. Fenerbahçe buna da çok hazırlıklı. Kadromuz çok daha hazır, çok daha nitelikli."

'SAMANDIRA DEĞİŞECEK!'

"İnşallah pazartesi günü hocamızı açıklayacağız ve 1 Temmuz'da sezonu açacağız. Önümüzdeki sezon için çok daha hazırlıklı ve inançlı bir şekilde gideceğiz. Samandıra birkaç sezondur bize sıkıntı yaratıyor. Oradaki iklimi ve atmosferi istediğimiz noktaya getiremedik. Forma giyen futbolcularımız pırlanta gibi çocuklar ama sahada sonuna kadar savaşan, çimleri ısıracak, sonuç ne olursa olsun bitiş düdüğüne kadar elinden geleni yapabilecek bir aileyi oluşturamadık ama bu sene olacak. Oyuncuların da hal ve tavırları farklı olacak. Bu sene Samandıra çok daha farklı bir yer olacak."

O İDDİALARA YANIT VERECEK

Aziz Yıldırım'ın ağır eleştirilerilerde bulunduğu ve hedef aldığı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bugün ve yarın yapılacak genel kurulda konuşmaya hazırlanıyor. Başkan Koç'un Yıldırım'ın eleştirilerine ve transferler konusunda yaptığı açıklamalara karşılık vereceği öğrenildi. Ali Koç'un, Aziz Yıldırım'ın, "İrfan Can'ı 11 milyon euro'ya aldılar" sözlerine detaylı bir yanıt vermesi bekleniyor.

YEŞİLYURT'TAN CANER VURGUSU

Eyüp Yeşilyurt, konuşması sırasında Ali Koç'tan şu ricada bulundu: "Ali Bey, Çubuklu'yu yere atan oyuncuyu tesisin tuvaletine bile almayın." Yeşilyurt, başkan Koç'un, "Kim o futbolcu?" sorusu üzerine, "Caner" karşılığını verirken, sarılacivertlilerin patronu şöyle devam etti: "Bütün futbolcuların bireysel yetenekleri var. Eyüp Bey'in demek istediklerini anlıyorum ama formayı yere atmasının yanı sıra o forma için neler yaptığını da görmek lazım. Yarım sezon olmuş geleli, maç öncesi maç sonrası reaksiyonlarını görmelisiniz üst seviyede."

'FEDAKARLIK YAPARKEN SORGULANIYORUZ

Yeşilyurt'un "Bu kulüp satılacak mı?" sorusunu da yanıtlayan F.Bahçe Başkanı, "Ali Koç, sağladığı desteğe karşılık olarak hisseleri alacak diye bir algı var. Biz hiç böyle yaptık, ettik demedik, fedakarlık diyoruz. Bu konular hiç hoşuma gitmiyor. İnsanın bir nebze gücüne gidiyor. Böyle fedakarlık yaparken sorgulanıyor olmak. Eski başkanlar, hacizler, rehinler başka kulüpte yaşandı. Bu bizim kulüpte olsa yer yerinden oynar diyoruz. Mevcut başkan, eski başkanla görüşüp hacizleri nasıl kaldırdığını anlatıyor. En kötü şartlarda bile Fenerbahçeli taraftarlar hisseleri alır. Yüzyıllık kulüplerde sahiplik olması mümkün değil."

'ALİ BEY'DEN KORKUP İMZALARI GERİ ALDILAR'

Başkan Ali Koç'un yalnız kalmaması için adaylığını koyduğunu söyleyen Eyüp Yeşilyurt, "Bu kararımız neticesinde buraya kadar geldik. Buraya gelene kadar bu yolun çok taşlı ve dikenli olduğunu gördük. İnsanların söyledikleri ile yaptıklarının birbirini tutmadığını gördük. 232 imza topladık. Bunların 78'inin aidatını ödemediğini tespit ettik. Ondan sonra kurullarımızı oluşturamadık. İnsanlarda bir korku vardı. Ali Bey'den niye korkuyorlardı. Bu bizim başkanımız, camiamızın bir değeri. Bir korku, bir algı oluştu. Bunun neticesinde bana imza veren 5 kişi de imzasını geri aldı" ifadelerini kullandı.

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