25 Haziran 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Dimitrios Pelkas'a İngiltere'den talip var! Norwich City harekete geçti

Pelkas'a Ada'dan talip çıktı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 25.06.2021

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Dimitrios Pelkas, Süper Lig performansıyla kendisini ispatladı. Attığı şık goller ve asistleriyle adından söz ettiren Yunan oyuncu, Avrupa'nın önemli liglerinden kendisine talip buldu. Son olarak İngiltere 2. Lig takımlarından Norwich City'nin, 27 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istediği ifade edildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Ismı birçok takımla anılan Fenerbahçeli Pelkas'a bu kez de İngiltere'den talip çıktı. Takvim Gazetesi'nin Ada basınına dayandırdığı habere göre Premier Lig'in yeni takımlarından Norwich City, Yunan yıldızın transferi için harekete geçti. Norwich'in Aston Villa'ya sattığı Buendia'nın yerine Pelkas'ı düşündüğü gelen bilgiler arasında.

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