Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde en büyük soru işareti teknik direktör. Sarı lacivertlilerin başkanı Ali Koç, Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından bir süredir yeni hoca arayışlarını sürdürüyordu. Paulo Fonseca, Marco Silva ve Paulo Sousa isimlerinin yanında bir başka aday daha ortaya çıktı. Yönetimin adayları arasında Slaven Bilic'in de olduğu öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Başkan Ali Koç, pazartesi günü yeni hocayı açıklayacaklarını söyledi, gündeme sürpriz bir isim daha geldi. Paulo Fonseca, Marco Silva ve Paulo Sousa gibi teknik direktörlerin yer aldığı listeye bu kez de Beşiktaş'ın eski hocası Slaven Bilic eklendi. Çin'de Beijing Guoan'ı çalıştıran Hırvat hocanın da sarı-lacivertli yönetimin adayları arasında yer aldığı iddia edildi. Süper Lig'de 2013-15 olmak üzere iki sezon Beşiktaş'ı çalıştıran 52 yaşındaki teknik adam, daha sonra İngiliz ekibi West Ham United'ın başına geçmişti. Arap Al Ittihad'da da görev yapan Bilic, West Bromwich'in ardından Beijing Guoan ile anlaştı. Deneyimli teknik adamın Çin temsilcisi ile sözleşmesi 31 Aralık 2022'de sona eriyor.

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