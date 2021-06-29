29 Haziran 2021, Salı
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METECAN BİRSEN KİMDİR?
Metecan Birsen, 6 Nisan 1995 tarihinde Kadıköy'de dünyaya geldi. Fenerbahçe'nin altyapısında basketbola başlayan ve 2011-12 sezonunda ilk kez A Takım'da forma giymeye başlayan Metecan, özellikle alt yaş kategorilerinde kendi jenerasyonunun en değerli isimlerinden biriydi. Oyuncumuz, 2012 yılında EuroLeague Adidas Next Generation Turnuvası finallerinin en değerli oyuncusu seçildi. Metecan Birsen, 2013-14 sezonunun sonuna dek A Takım seviyesinde çubuklu formayı terletti ve son sezonunda BSL'de şampiyonluk yaşadı. Metecan, aynı sezonda EuroLeague sahnesinde de sekiz karşılaşmada forma giyme şansı yakalamıştı.
2014-15 sezonunda Eskişehir Basket'e transfer olan Metecan Birsen, 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında ise İBB forması giydi.
2017-18'de Sakarya BB takımında oynayan Metecan, performansını yükselterek 2018-19 sezonunda ise Anadolu Efes'e transfer oldu. Lacivert-beyazlılar ile bir sezon geçiren Metecan, 2019-20 ve 2020-21 sezonlarında Pınar Karşıyaka forması giydi ve oldukça başarılı bir performansa imza attı. Başarılı forvet, İzmir temsilcisiyle son sezonunda BSL'de 32 maçta forma giyerek 8.9 sayı, 5.4 ribaund, 1.3 asist ortalamaları tuttururken, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise 14 maçta 6.4 sayı, 5.5 ribaund, 0.9 asist ortalamaları yakaladı.
Metecan, hem alt yaş gruplarında hem de A Takım seviyesinde Milli Takımımızı birçok kez temsil etti. Başarılı oyuncu, 2013 yılında U18, 2014 yılında da U20 Milli Takımımız ile Avrupa şampiyonluğu yaşadı.
Metecan Birsen, forvet pozisyonu için boy avantajını en iyi şekilde kullanmaya çalışırken, özellikle dış atışlardaki etkinliği ile biliniyor. Metecan, 2014 yılından sonra Fenerbahçe Ailesi'ne geri dönecek ve kadromuzun önemli parçalarından biri olacak.
Kariyer özeti:
2011-14 (Fenerbahçe)
2014-15 (Eskişehir Basket)
2015-17 (İstanbul BB)
2017-18 (Sakarya BB)
2018-19 (Anadolu Efes)
2019-21 (Pınar Karşıyaka)
Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Metecan Birsen'e hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz.
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Metecan Birsen ile anlaşmaya vardı!
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Beko yeni sezon öncesi transferlerine devam ediyor. Sarı-lacivertliler son olarak Pınar Karşıyaka forması giyen Metecan Birsen ile anlaşmaya vardı. (FB spor haberleri)
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, son iki sezonunu Pınar Karşıyaka'da geçiren başarılı forvet Metecan Birsen (2.05, 1995) ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı.
METECAN BİRSEN KİMDİR?
Metecan Birsen, 6 Nisan 1995 tarihinde Kadıköy'de dünyaya geldi. Fenerbahçe'nin altyapısında basketbola başlayan ve 2011-12 sezonunda ilk kez A Takım'da forma giymeye başlayan Metecan, özellikle alt yaş kategorilerinde kendi jenerasyonunun en değerli isimlerinden biriydi. Oyuncumuz, 2012 yılında EuroLeague Adidas Next Generation Turnuvası finallerinin en değerli oyuncusu seçildi. Metecan Birsen, 2013-14 sezonunun sonuna dek A Takım seviyesinde çubuklu formayı terletti ve son sezonunda BSL'de şampiyonluk yaşadı. Metecan, aynı sezonda EuroLeague sahnesinde de sekiz karşılaşmada forma giyme şansı yakalamıştı.
2014-15 sezonunda Eskişehir Basket'e transfer olan Metecan Birsen, 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında ise İBB forması giydi.
2017-18'de Sakarya BB takımında oynayan Metecan, performansını yükselterek 2018-19 sezonunda ise Anadolu Efes'e transfer oldu. Lacivert-beyazlılar ile bir sezon geçiren Metecan, 2019-20 ve 2020-21 sezonlarında Pınar Karşıyaka forması giydi ve oldukça başarılı bir performansa imza attı. Başarılı forvet, İzmir temsilcisiyle son sezonunda BSL'de 32 maçta forma giyerek 8.9 sayı, 5.4 ribaund, 1.3 asist ortalamaları tuttururken, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise 14 maçta 6.4 sayı, 5.5 ribaund, 0.9 asist ortalamaları yakaladı.
Metecan, hem alt yaş gruplarında hem de A Takım seviyesinde Milli Takımımızı birçok kez temsil etti. Başarılı oyuncu, 2013 yılında U18, 2014 yılında da U20 Milli Takımımız ile Avrupa şampiyonluğu yaşadı.
Metecan Birsen, forvet pozisyonu için boy avantajını en iyi şekilde kullanmaya çalışırken, özellikle dış atışlardaki etkinliği ile biliniyor. Metecan, 2014 yılından sonra Fenerbahçe Ailesi'ne geri dönecek ve kadromuzun önemli parçalarından biri olacak.
Kariyer özeti:
2011-14 (Fenerbahçe)
2014-15 (Eskişehir Basket)
2015-17 (İstanbul BB)
2017-18 (Sakarya BB)
2018-19 (Anadolu Efes)
2019-21 (Pınar Karşıyaka)
Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Metecan Birsen'e hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz.
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