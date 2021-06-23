Son dakika spor haberi: River Plate ile olan sözleşmesi sona eren Santos Borre Fenerbahçe'ye önerildi!
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde golcü arayışları sürüyor. Geçtiğimiz sezon Samatta, Cisse ve Thiam'ın göstediği performanstan memnun olmayan Kanarya, yeni golcü arayışlarına başladı. Bu kapsamda çalışmalar sürerken flaş bir iddia ortaya atıldı. River Plate ile olan sözleşmesi sona eren Santos Borre'nın menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildiği ifade edildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Yeni sezon öncesi birçok ismin gündeme getirildiği F.Bahçe'de bu kez Kolombiyalı yıldız konuşulmaya başlandı. Arjantin ekibi River Plate ile sözleşmesi sona eren Borre'nin menajerler aracılığıyla sarı-lacivertli takıma önerildiği iddia edildi.
212 MAÇ 74 GOL 23 ASİST
Deportivo Cali, Villarreal ve River Plate formalarıyla 212 resmi maça çıkan Borre, bu karşılaşmalarda 74 gol, 23 asistlik performans sergiledi. Kariyerinde 2 kez kızaran 1.74'lük golcü, 33 de sarı kart gördü.
Fotomaç'ın haberine göre; kariyerinin parladığı Deportivo Cali'den sonra transfer olduğu Villarreal'de beklentilerin altında kalan 25 yaşındaki futbolcunun bir kez daha Avrupa'da sahne almak istediği belirtildi.
La Liga'da yaşadığı hayal kırıklığının ardından River Plate'te 4 sezon geçiren golcü futbolcunun yıllık ücret talebinin 2.5 milyon euro olduğu ifade edildi.
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