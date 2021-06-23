23 Haziran 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: River Plate ile olan sözleşmesi sona eren Santos Borre Fenerbahçe'ye önerildi!

F.Bahçe'ye yıldız forvet! Menajerler harekete geçti
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 23.06.2021 Giriş Tarihi: 23.06.2021

'de yeni sezon öncesinde golcü arayışları sürüyor. Geçtiğimiz sezon , ve 'ın göstediği performanstan memnun olmayan , yeni golcü arayışlarına başladı. Bu kapsamda çalışmalar sürerken flaş bir iddia ortaya atıldı. ile olan sözleşmesi sona eren 'nın menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildiği ifade edildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ()

Yeni sezon öncesi birçok ismin gündeme getirildiği F.Bahçe'de bu kez yıldız konuşulmaya başlandı. ekibi ile sözleşmesi sona eren Borre'nin menajerler aracılığıyla sarı-lacivertli takıma önerildiği iddia edildi.

212 MAÇ 74 GOL 23 ASİST

, ve River Plate formalarıyla 212 resmi maça çıkan Borre, bu karşılaşmalarda 74 gol, 23 asistlik performans sergiledi. Kariyerinde 2 kez kızaran 1.74'lük golcü, 33 de sarı kart gördü.

Fotomaç'ın haberine göre; kariyerinin parladığı Deportivo Cali'den sonra transfer olduğu Villarreal'de beklentilerin altında kalan 25 yaşındaki futbolcunun bir kez daha 'da sahne almak istediği belirtildi.

'da yaşadığı hayal kırıklığının ardından River Plate'te 4 sezon geçiren golcü futbolcunun yıllık ücret talebinin 2.5 milyon euro olduğu ifade edildi.

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