Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dönen Caner Erkin, sarı lacivertli formayla gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi oldu. Milli futbolcunun takımdan ayrılacağı konuşulmaya başlarken menajerinden açıklama geldi. 32 yaşındaki sol bekin menajeri Batur Altıparmak, "Caner gelecek sezon da Fenerbahçe formasını giyecek" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Caner Erkin'in uzun süredir ayrılacağı dedikoduları kulislerde konuşuluyordu. 32 yaşındaki futbolcunun menajeri Batur Altıparmak, dün bu konuyla ilgili açıklama yaptı. Futbolcusunun sarı-lacivertlilerde kalacağını belirten Altıparmak, "Caner gelecek sezon da Fenerbahçe formasını giyecek" ifadesini kullandı.

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