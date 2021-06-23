23 Haziran 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe haberi: Caner Erkin'in menajerinden flaş ayrılık açıklaması!

Caner Erkin ayrılıyor mu? Menajeri konuştu
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 23.06.2021

Geçtiğimiz sezon 'tan Fenerbahçe'ye dönen , sarı lacivertli formayla gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi oldu. Milli futbolcunun takımdan ayrılacağı konuşulmaya başlarken menajerinden açıklama geldi. 32 yaşındaki sol bekin menajeri , "Caner gelecek sezon da Fenerbahçe formasını giyecek" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi ()

Fenerbahçe ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan 'in uzun süredir ayrılacağı dedikoduları kulislerde konuşuluyordu. 32 yaşındaki futbolcunun menajeri , dün bu konuyla ilgili açıklama yaptı. Futbolcusunun sarı-lacivertlilerde kalacağını belirten Altıparmak, "Caner gelecek sezon da Fenerbahçe formasını giyecek" ifadesini kullandı.

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