Son dakika transfer haberleri: Atalanta'dan Fenerbahçe'ye Attila Szalai için dev teklif!
Fenerbahçe'nin geçen sezon ocak ayında kadrosuna kattığı Attila Szalai, sarı-lacivertli takımda sergilediği performansla kısa sürede formayı kaparken, EURO 2020'de de şu ana kadar adından söz ettirmeyi başardı. Macaristan Milli Takımı'yla turnuvada başarılı bir grafik çizen 23 yaşındaki oyuncuya Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girdiği belirtilmişti. Son olarak İtalyan basını, Macar stoper için Atalanta'nın devrede olduğunu ve Fenerbahçe'nin kapısını resmi teklifle çalacağı kaydedildi. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
F.Bahçe'nin Macar yıldızı Attila Szalai için flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan spor sitesi CalcioWeb'de yer alan ve Sabah Gazetesi'nin derlediği habere göre; EURO 2020'de gösterdiği performansla dikkatleri çeken 23 yaşındaki stoper, Atalanta gözlemcilerinin radarına takıldı.
İtalyan ekibi gibi 3'lü savunma oynayan Macaristan'da savunmanın solunu kontrol eden Szalai'nin bu sistemdeki performansının beğenildiği kaydedilirken, genç olması ve hızının bir savunmacı için tatminkâr bulunmasının transferi güçlendirdiği belirtildi.
Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini'nin onay verdiği oyuncu için 10 milyon Euro'luk bir bütçe düşünüldüğü ifade edildi.
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