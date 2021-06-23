Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği sona eriyor! Son 4 aday...
Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği çözülüyor. Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran sarı lacivertlilerde başkan Ali Koç, oldukça geniş bir havuzun içinde çalışmalara başladı. Çeşitli sebeplerle adaylar iyice daraldı ve geriye 4 hoca kaldı. Paulo Fonseca, Nenad Bjelica, Marco Silva ve Paulo Sousa isimleri arasından birisinde karar kılınacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe'de gündemin ilk sırasında tartışmasız teknik direktör konusu yer alıyor. Sezonun tamamlanmasından bu yana hoca arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerin 25-26 Haziran'da yapılacak genel kurul öncesi yeni teknik direktörü açıklaması bekleniyor.
Birçok isimle görüşen ve bu konuyla bizzat ilgilenen başkan Ali Koç'un yüz yüze ya da görüntülü konuşma ile temas kurduğu hocalardan 4'ü öne çıkıyor: Paulo Fonseca, Nenad Bjelica, Marco Silva ve Paulo Sousa... Fotomaç'ın haberine göre, bu dörtlüden biri, Fenerbahçe'nin yeni hocası olarak göreve başlayacak.
TEK YETKİLİ BAŞKAN!
Daha önce yaptığı basın toplantısında, "Tercimiz Portekiz ve Almanya üzerinde. Tarz profil, geçmiş, başarısı açısından bu iki ülke hocalarına daha çok odaklanıyoruz. Ancak farklı bir ülke vatandaşı olabilir. Disiplin getirecek bir teknik direktör istiyorum" sözlerini sarfetmişti.
Başkan Ali Koç'un hoca konusunda yakın çevresine dahi bilgi vermediği ve tüm görüşmeleri gizli tuttuğu öğrenildi. Bu dört hoadan Paulo Fonseca ve Marco Silva takım çalıştırmazken; Sousa Polonya, Nenad Bjelica'nın da Hırvat ekibi ile Osijek ile sözleşmeleri devam ediyor.
SOUSA: Polonya ile EURO 2020'de görev alan 50 yaşındaki Portekizli, QPR, Swansea, Leicester, Videoton, M.Tel Aviv, Basel, Fiorentina, Quanjian, Bordeaux'u çalıştırdı. Basel ile İsviçre'de şampiyonluk yaşayan tecrübeli hoca, bir önceki takımı Bordeaux'da tutunamadı.
FONSECA: 48 yaşındaki teknik adam, Despertivo Aves, Paços Ferreira, Porto ile Braga'dan sonra Ukrayna ekibi Shakhtar ve son olarak İtalyan Roma'yı çalıştırdı. Ülkesinde Portekiz Süper Kupa ve Portekiz Kupası'nı kazandı. Shakhtar ile Ukrayna'da 3 lig ve kupa şampiyonluğu yaşadı.
BJELICA: 49 yaşındaki hocanın Osijek ile 2023'e kadar sözleşmesi var. Hırvatistan'da Zagreb ile 2 lig, bir kupa zaferi yaşadı. Geçen sezon Osijek'i düşük bütçeye rağmen Zagreb'in ardından ikinci yapan Bjleica; Karnten, Lustenau, St.Andra, A.Wien, Calcio, Poznan'da da görev yaptı.
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