23 Haziran 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği sona eriyor! Son 4 aday...

Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği çözülüyor. Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran sarı lacivertlilerde başkan Ali Koç, oldukça geniş bir havuzun içinde çalışmalara başladı. Çeşitli sebeplerle adaylar iyice daraldı ve geriye 4 hoca kaldı. Paulo Fonseca, Nenad Bjelica, Marco Silva ve Paulo Sousa isimleri arasından birisinde karar kılınacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği sona eriyor! Son 4 aday...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 23.06.2021

'de gündemin ilk sırasında tartışmasız teknik direktör konusu yer alıyor. Sezonun tamamlanmasından bu yana hoca arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerin 25-26 Haziran'da yapılacak genel kurul öncesi yeni teknik direktörü açıklaması bekleniyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği sona eriyor! Son 4 aday...

Birçok isimle görüşen ve bu konuyla bizzat ilgilenen başkan 'un yüz yüze ya da görüntülü konuşma ile temas kurduğu hocalardan 4'ü öne çıkıyor: , , ve ... Fotomaç'ın haberine göre, bu dörtlüden biri, 'nin yeni hocası olarak göreve başlayacak.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği sona eriyor! Son 4 aday...

TEK YETKİLİ BAŞKAN!

Daha önce yaptığı basın toplantısında, "Tercimiz ve üzerinde. Tarz profil, geçmiş, başarısı açısından bu iki ülke hocalarına daha çok odaklanıyoruz. Ancak farklı bir ülke vatandaşı olabilir. Disiplin getirecek bir teknik direktör istiyorum" sözlerini sarfetmişti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği sona eriyor! Son 4 aday...

Başkan 'un hoca konusunda yakın çevresine dahi bilgi vermediği ve tüm görüşmeleri gizli tuttuğu öğrenildi. Bu dört hoadan ve takım çalıştırmazken; , 'nın da Hırvat ekibi ile ile sözleşmeleri devam ediyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği sona eriyor! Son 4 aday...

SILVA: Estoril Praira, 'ten sonra Yunan Olympiakos, İngiliz ekipleri , ve 'ı çalıştırdı. Yunanistan Ligi'nde şampiyonluk 44 yaşındaki hoca, Sporting'le de Kupası'nı kaldırdı. Son görev yaptığı Everton'da beklentilerin altında kaldı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği sona eriyor! Son 4 aday...

SOUSA: Polonya ile EURO 2020'de görev alan 50 yaşındaki Portekizli, QPR, Swansea, Leicester, Videoton, M.Tel Aviv, Basel, Fiorentina, Quanjian, 'u çalıştırdı. Basel ile İsviçre'de şampiyonluk yaşayan tecrübeli hoca, bir önceki takımı Bordeaux'da tutunamadı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği sona eriyor! Son 4 aday...

FONSECA: 48 yaşındaki teknik adam, Despertivo Aves, Paços Ferreira, Porto ile Braga'dan sonra Ukrayna ekibi Shakhtar ve son olarak İtalyan Roma'yı çalıştırdı. Ülkesinde Süper Kupa ve 'nı kazandı. Shakhtar ile Ukrayna'da 3 lig ve kupa şampiyonluğu yaşadı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği sona eriyor! Son 4 aday...

BJELICA: 49 yaşındaki hocanın ile 2023'e kadar sözleşmesi var. Hırvatistan'da Zagreb ile 2 lig, bir kupa zaferi yaşadı. Geçen sezon Osijek'i düşük bütçeye rağmen Zagreb'in ardından ikinci yapan Bjleica; Karnten, Lustenau, St.Andra, A.Wien, Calcio, Poznan'da da görev yaptı.

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