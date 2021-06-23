23 Haziran 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe haberi: Flaş Diego Perotti gelişmesi! İtalyan kulübü başkanı transfer hakkında konuştu...

Perotti'de flaş gelişme! O kulübün başkanı...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 23.06.2021

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Roma'dan transfer ettiği Diego Perotti, sezon boyunca sakatlıklarla boğuştu. Arjantinli futbolcunun, sahada olduğu süre boyunca başarılı bir grafik çizse de sık sık sakatlanması gözden çıkarılmasına sebep oldu. Kanarya ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan yıldız oyuncu için İtalya Serie A ekiplerinden Genoa başkanı flaş bir açıklama yaptı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında Roma'dan kadrosuna dahil ettiği Arjantinli yıldız Diego Perotti ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

Perotti, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, İtalya'ya geri dönmek istediğini ve Serie A'da oynayabileceğini ifade etmişti.

Yaşanan bu gelişmenin ardından İtalyan basını, Genoa başkanı Enrico Preziosi'ye Perotti transferini sordu.

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"PEROTTI'YI ALMAK MI? BAKALIM"

Genoa Başkanı Enrico Preziosi, kendisine sorulan Perotti transferine dair, "Diego Perotti'yi almak mı? Bakalım." dedi.

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