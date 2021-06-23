Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Ozan Tufan'a EURO 2020 sonrası kötü haber! Liverpool...
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcularından Ozan Tufan, son yıllarda yükselen performansıyla adından oldukça söz ettirmeye başladı. Avrupa'nın bir çok kulübünün radarında olan milli futbolcu, EURO 2020'de çıkış yaparak Premier Lig'in yolunu tutmak istiyordu. A Milli Takım'ımız için kötü geçen 2020 Avrupa Şampiyonası macerası, Ozan Tufan'a da yaramadı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Sezonu Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılacak isimler büyük merak konusu...
Kanarya'dan ayrılması beklenen isimlerden biri Ozan Tufan... Yıldız futbolcu daha önce yaptığı açıklamada hedefinin Premier Lig'de forma giymek olduğunu söylemişti.
"ÜLKEMİ TEMSİL ETMEK İSTİYORUM
Ozan açıklamasında, "Her futbolcunun hayali gibi yurt dışında ülkemi temsil etmek istiyorum. Tabii ki her futbolcunun hayali gibi benimki de yurt dışında kendimi gösterebilmek, oralarda ülkemi temsil edebilmek. Kendimi Premier League'de görmek istiyorum. İnşallah bu da en kısa sürede gerçekleşir" şeklinde konuşmuştu.
JURGEN KLOOP OZANI İZLETMİŞTİ
Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Norveç maçında 26 yaşındaki oyuncuyu izlemek için bir ekip görevlendirmişti.
İngiliz medyasında çıkan haberlerde, 2023 yılına kadar sarı lacivertli takımla sözleşmesi bulunan Ozan için kulübün en az 13 milyon Sterlin bonservis bedeli talep ettiği ve Liverpool'un 2015 yılında da yıldız futbolcuyla ilgilendiği belirtildi.
"LIVERPOOL HAMLESİNİ KAÇIRDI"
İngiliz medyasında çıkan yeni bir haberde Ozan Tufan'ın Liverpool'a transfer olma olasılığının kalmadığı yazıldı. EURO 2020'de A milli Futbol Takımı ile kötü bir performans sergileyen Ozan'ın hayallerinin elinden kayıp gitmesine engel olamadığı yazıldı.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 37, Ziraat Türkiye Kupasında da 4 maça çıkan Ozan Tufan, takımı adına 6 gol kaydetmiş, 10 da asist yapmıştı. Ozan'ın transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri ise 11 milyon Euro...
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