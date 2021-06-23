23 Haziran 2021, Çarşamba

FUTBOL

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin gündemindeki Paulo Fonseca kimdir? Kaç yaşında? İşte detayları...

Paulo Fonseca kimdir?
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.06.2021

Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan ve taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürüyor. Sarı lacivertli ekipte gündeme gelen isimlerden biri de Paulo Fonseca oldu. Futbolseverler başarılı teknik adamın kariyerini ve özelliklerini merak ediyor. Peki, Paulo Fonseca kimdir? Yaşı kaç? Hangi takımlarda görev aldı? İşte detaylar...

Geçtiğmiz sezonu Fenerbahçe, Erol Bulut ve Emre Belözoğlu ile tamamladı. 3. sırada tamamlanan sezon büyük hayal kırıklığı yarattı. Paulo Fonseca Fenerbahçe'nin hoca adayları arasında yer aldı. Peki, Paulo Fonseca kimdir? Yaşı kaç? Hangi takımlarda görev aldı? İşte detaylar...

PAULO FONSECA KİMDİR?

5 Mart 1973'te dünyaya gelen Paulo Fonseca, Maputo/Mozambik doğumlu. Futbolculuk kariyerine Portekiz takımlarından Barreirense'de başlayan Fonseca sırasıyla Leça, Belenenses, Maritimo, Vitoria Guimaraes ve Estrela takımlarında forma giydi. 2005 yılında futbolculuk kariyerini noktalayan Portekizli teknik adam, antrenörlük kariyerine de Portekiz takımlarından Amadora'a başladı. Ardından Dezembro, Odivelas, Pinhalnovense, Desportivo Aves, Paços Ferreira, Porto ve Braga'da çalıştı. Fonseca son olarak da Roma'yı çalıştırdı. Sezon sonunda görevinden ayrılan 48 yaşındaki genç çalıştırıcının yerine ise Jose Mourinho getirildi.

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