16 Haziran 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Devin Booker Fenerbahçe Beko'da!

F.Bahçe transferi resmen açıkladı! 2 yıllık sözleşme
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 Giriş Tarihi: 16.06.2021

Son dakika transfer haberleri: ING Basketbol Süper Ligi ve THY ekiplerinden , ilk transferini resmen açıkladı. Sarı-lacivertliler, son olarak Rus ekibi forması giyen ABD'li pivot ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. (FB spor haberi)

Geride bıraktığımız sezonu kupasız kapatan 'da yeni sezon çalışmaları başladı. Dyshawn Pierre ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalayan, Edgaras Ulanovas ile de yollarını ayıran sarı-lacivertliler, ilk transferini resmen açıkladı.

Fenerbahçe Beko, son iki sezondur Rus ekibi Moskova'da forma giyen pivot ile sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ABD'li basketbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, son iki sezonunu 'da geçiren Birleşik Amerikalı pivot Devin Booker (2.05, 1991) ile iki yıllık anlaşmaya vardı.



DEVIN BOOKER KİMDİR?

28 Şubat 1991 tarihinde Whitmire, South Carolina'da dünyaya gelen Devin Booker, kolej kariyeri boyunca (2009-13) Clemson'da forma giydi.

2013-14 sezonunda 'nın yolunu tutan Booker, 'da ilk kontratını takımıyla yaparken, 2013'ün aralık ayında ise 'e transfer oldu. 2014-15 sezonunu da burada tamamlayan Booker, 2015-16'da ise yine Fransa temsilcisi -sur-Saone ekibine geçti. Başarılı pivot, 2015-16 sezonunda gösterdiği performansla 'nin en değerli oyuncusu seçildi.

Devin Booker, 2016-17 sezonunda ülke değiştirerek 'ya geçti ve ekibine katıldı. Burada 2018-19 sezonunun sonuna dek forma giyen Booker, 2019-20'de ise Khimki Moskova'ya transfer oldu.
Devin Booker, 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında Bayern Münih ile 'nde şampiyonluk yaşadı. Booker, 2018'de de 'nı kazanan ekibin parçasıydı. Oyuncumuz, 2017-18 sezonunda ise 'ın en iyi beşine seçildi.

Başarılı pivotumuz, Bayern Münih ile bir, Khimki Moskova'yla da iki sezon tecrübesi yaşadı. Bayern Münih ile iki sezon EuroCup'ta mücadele eden Booker, Avrupa basketbolunda dokuzuncu sezonunu yaşayacak.

Booker, hem çember altındaki bitiriciliği hem de şut tehdidiyle birlikte hücumda çeşitlilik sunan bir uzun. Başarılı oyuncu, Fenerbahçe Beko'nun 2021-22 sezonu uzun rotasyonunun en önemli parçalarından biri olacak.

Kariyer özeti:

2009-13 (Clemson)
2013-14 (Nancy, Bourg)
2014-15 (Bourg)
2015-16 (Chalon)
2016-19 (Bayern Münih)
2019-21 (Khimki Moskova)

EuroLeague istatistikleri:

2018-19 Bayern Münih: 16 maç, 8.9 sayı, 3.4 ribaund, 1.5 asist, 9.8 verimlilik
2019-20 Khimki Moskova: 28 maç, 11.6 sayı, 4.8 ribaund, 1.2 asist, 13.9 verimlilik
2020-21 Khimki Moskova: 15 maç, 13.1 sayı, 5.7 ribaund, 2.1 asist, 15.3 verimlilik

Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Devin Booker'a hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz.

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