2018-19 yıllarında Fenerbahçe forması giyen Andre Ayew'in sarı lacivertlilere geri dönebileceği yazıldı. Swansea ile sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki kanat oyuncusunun Kanarya'ya yeniden transfer olma ihtimalinin bulunduğu kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Sarı-lacivertli formayı 2018-19'da kiralık olarak giyen Andre Ayew ile ilgili dün bir iddia vardı. Tribal Football'da yer alan haberde; Swansea ile sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki kanat oyuncusunun F.Bahçe'ye dönebileceği yazıldı. Championship'te 43 maçta 16 gol, 2 asistlik performans sergileyen Ganalı oyuncu için başka Türk takımlarının da devrede olduğu ileri sürüldü. Ayew, Çubuklu'yu giydiği dönemde 29 lig maçında 5 kez rakip fileleri havalandırmıştı.

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