23 Haziran 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Andre Ayew hakkında flaş iddia! Dönebilir...

Flaş Ayew iddiası! Dönebilir
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 23.06.2021

2018-19 yıllarında forması giyen 'in sarı lacivertlilere geri dönebileceği yazıldı. ile sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki kanat oyuncusunun 'ya yeniden transfer olma ihtimalinin bulunduğu kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Sarı-lacivertli formayı 2018-19'da kiralık olarak giyen ile ilgili dün bir iddia vardı. Tribal Football'da yer alan haberde; ile sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki kanat oyuncusunun F.Bahçe'ye dönebileceği yazıldı. 'te 43 maçta 16 gol, 2 asistlik performans sergileyen Ganalı oyuncu için başka takımlarının da devrede olduğu ileri sürüldü. Ayew, Çubuklu'yu giydiği dönemde 29 lig maçında 5 kez rakip fileleri havalandırmıştı.

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